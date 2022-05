Ratificato l’accordo formale tra l’Accademia della Marina Mercantile e BCA GIME per il Bachelor in Maritime Business

Genova. Dopo l’accordo stipulato lo scorso Novembre 2021 tra la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, BCA (Business College di Atene) e GIME (Greek Institute of Maritime Education) per l’erogazione di un Bachelor in Maritime Business per i diplomati ITS, è arrivata la firma formale, lo scorso martedì 3 Maggio, nella sede genovese dell’Accademia. A ratificare l’accordo il Presidente della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile Eugenio Massolo e il Direttore Esecutivo di BCA GIME Harris Daskalakis.

Lo scorso 7 Febbraio hanno iniziato il percorso online i primi 22 corsisti, che sosterranno 5 esami da remoto per poi sostenere un elaborato finale che gli consentirà di ottenere un Bachelor in Maritime Business. L’accordo tra l’Accademia, la più grande fondazione ITS d’Italia, e i partner greci rappresenta una grande opportunità per tutti gli Allievi in possesso di un diploma ITS. Il programma può essere frequentato al 100% da remoto, in modo che anche gli studenti possano svolgere senza problemi i loro obblighi professionali. Il programma offre una conoscenza completa combinata degli aspetti economici del settore, il che si può tradurre in un forte vantaggio competitivo per gli studenti che avranno già acquisito competenze di aula e pratiche a bordo.

Dal 2005 a oggi l’Accademia ha formato 1.048 Allievi Ufficiali nelle 52 edizioni delle classi ITS Coperta, e 737 Allievi Ufficiali nelle 39 edizioni delle classi ITS Macchina. BCA Gime è il più antico college in ambito marittimo della Grecia, specializzato in Ship Management Studies. I programmi formativi di BCA puntano a creare leader ed executive nel settore shipping con alte competenze, oltre a dare forti capacità a tutte le persone che lavorano nell’ambito marittimo. BCA, con oltre 1000 studenti e più di 9.000 alunni impiegati in importanti aziende greche e internazionali, offre programmi universitari che integrano teoria e pratica nel loro curriculum, utilizzando l’esperienza dei suoi insegnanti e dei professionisti pienamente qualificati.