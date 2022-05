Rapallo, scontro tra moto in Aurelia: tre persone in ospedale, due in codice rosso

Rapallo. Tre motociclisti sono rimasti coinvolti in un incidente nel tardo pomeriggio a Rapallo, sul tratto di Aurelia che conduce a San Lorenzo della Costa. Sono stati ricoverati tutti in ospedale, anche se le loro condizioni non appaiono gravi.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 nei pressi dell’Eurotel. Ancora da accertare la dinamica, ma probabilmente una delle moto ha invaso la corsia opposta provocando lo schianto.

Sul posto la Croce Bianca di Rapallo, i Volontari del soccorso di Sant’Anna e l’automedica del 118. Uno dei centauri è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Gli altri due, un uomo e una donna, hanno riportato alcune fratture e per questo, considerata la dinamica, sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Sono in corso i rilievi da parte della polizia locale.