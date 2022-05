Rapallo, Grondona apre una caffetteria “Bocchia” in caruggio

Rapallo. L’intervento di ristrutturazione della nuova sede ha riguardato non solo il rifacimento di tutti gli interni, ma anche il ripristino e la valorizzazione della storica facciata dell’edificio.

Nessun cambiamento, invece, al format commerciale, che prevede la caffetteria, la vendita di caffè sfuso sia macinato che in grani, nonché l’assortimento completo dei pacchi convenienza e dei prodotti di pasticceria del Biscottificio Grondona, oltre alle prelibatezze di Bonifanti.

Un punto vendita tutto nuovo, ma nel segno della continuità, dal momento che Bocchia è presente a Rapallo dal 1975 e la prima ristrutturazione del vecchio punto vendita risale al 1991.

La storia di Bocchia ha inizio nel 1958 a Genova, dove Tosello Bocchia apre una piccola ma fornitissima drogheria, nella quale, dopo avere acquistato una macchina per tostare il caffè, comincia a creare miscele di alta qualità.

Il figlio Franco, sviluppa l’attività, puntando sulla Riviera Ligure di Levante, ma soprattutto viaggiando in Italia e all’estero per trovare prodotti artigianali per accompagnare le nuove miscele.

Nel 2017 il marchio, con i Bocchia Caffè di Rapallo, Chiavari, Recco, Sestri Levante e Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza (aperto nel 2020), è stato acquisito dal Gruppo Grondona, l’azienda genovese entrata ne Les Henokiens il ristretto club delle 50 imprese familiari mondiali con almeno 200 anni di storia, e special sponsor dell’ultima Mezza Maratona Internazionae di Genova del 10 aprile scorso.

La torrefazione Bocchia è condotta da Raffaella ed Emanuela Bocchia, figlie dei coniugi Franco e Mariella. Sono loro a continuare la tradizione della tostatura ”made in Italy” e a mantenere il gusto per prodotti di eccellenza. Tra questi, la linea di cioccolatini Bocchia, nella quale spiccano i giandujotti con nocciole Piemonte I.G.P., i cuneesi al rhum colati a mano, le creme riviera ripiene agli agrumi, il cremino al caffè e il quadrotto.

Un punto di riferimento per i palati più raffinati di Rapallo, che cambia sede, ma mantiene fede ai suoi valori di coerenza e ricerca continua della qualità artigianale.