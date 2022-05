Rally e slalom nel fine settimana della New Racing for Genova

Genova. Doppio impegno, nel prossimo fine settimana, per la New Racing for Genova. La scuderia diretta da Raffaele Caliro sarà, infatti, al via del Rally del Taro e dello Slalom Susa – Moncenisio.

Rally del Taro – A Bedonia, in provincia di Parma, saranno ben sette gli equipaggi della New Racing for Genova che scenderanno in campo nella gara valida per la Coppa Rally di Zona. Si tratta di Luigi Guardincerri – Michele Guastavino e di Nicolò Franca – Laura Bottini, entrambi in lizza con le Peugeot 208 Rally4, Massimo Garbarino – Ilaria Magnani (Renault Clio Rally5), Ernesto Franca – Marco Ferretti (Peugeot 106 A5), Elio Canepa – Giorgia Lecca (Citroën Saxo) e Maurizio Zaccaron – Pamela Mirani (Peugeot 106) che si confronteranno in Classe N2, e Donato Lanzarotti – Tiziano Cella (Rover MG ZR – Racing Start).

Slalom Susa – Moncenisio – Saranno tre, invece, le vetture della New Racing for Genova che affronteranno i “birilli” della storica gara piemontese. Riflettori puntati sull’Osella Suzuki del genovese Roberto Risso, chiamato ad una conferma dell’ottimo secondo posto assoluto ottenuto ai “Giovi”, oltre che sull’interessante Sport Prototipo BRC Evo 02 motorizzata Suzuki – un veicolo costruito in soli due esemplari in tutta Italia – di Damiano Furnari. Voglia di riscatto, invece, per Moreno Furnari, rimasto a guardare nello slalom genovese per noie alla sua Fiat Cinquecento di Classe E1 Italia 1150.