‘Questionario dei vigili’, Viale: “Gravi illazioni delle sinistre estremiste, chiedano scusa ai nostri agenti”

Genova. “È vergognosa, oltreché palesemente infondata, l’illazione rivolta da Linea Condivisa e sinistre estremiste varie alla Polizia Locale, accusata di infrangere le regole e di fare straordinario per la campagna elettorale. Chiedano subito scusa gli esponenti regionali e locali che con la loro nota offendono e infangano l’operato di chi tutti i giorni è in strada a tutela della sicurezza dei genovesi”.

Queste le parole dell’assessore alla sicurezza del Comune di Genova Giorgio Viale in risposta alla polemica sollevata da Linea Condivisa per l’utilizzo degli agenti della locale per un questionario sulla sicurezza in centro storico.

“Gli agenti della Polizia Locale sono vicini alle persone ed è evidente che per raccogliere utili informazioni sul contesto sociale, in particolare in una realtà complessa come il centro storico, sia consigliato l’uso di abiti in borghese – sottolinea l’assessore della Lega – Lo straordinario, ricordo ai compagni delle liste delle sinistre, è fatto su base volontaria dai dipendenti che, come nel caso degli agenti della Pl, scelgono di effettuare attività che in altro orario non si potrebbero svolgere. Mi pare che certi esponenti di sedicente sinistra abbiano del tutto perso ogni contatto con la realtà e con i lavoratori se arrivano ad attaccare degli agenti perché cercano di stabilire un contatto diretto con chi vive e lavora nel centro storico”.