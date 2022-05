Pulizia sentieri, aperte le iscrizioni al primo giro d’Italia di plogging

Chiavari. Da oggi sono aperte le iscrizioni al Primo giro d’Italia di plogging, evento organizzato da puliAMO sentieri e patrocinato dal Comune di Chiavari, tramite la piattaforma Eventbrite. La prenotazione è obbligatoria e gratuita.

“Lo scopo dell’evento sarà dare il buon esempio, non limitato alla nostra città, ma a tutta la nazione; infatti Chiavari sarà solo la diciottesima delle quarantasei tappe che altri gruppi hanno organizzato e organizzeranno in tutta la penisola” dicono gli organizzatori.

La partenza è prevista alle ore 9:00 di domenica 22 maggio dal parco Rensi, all’inizio del lungo Entella, lato Chiavari, punto di partenza per un giro ad anello che attraverserà terreni terrazzati a uliveti per poi scendere nuovamente verso il mare passando per qualche caratteristica via cittadina. Il giro proseguirà sulla passeggiata mare per chiudersi ad anello al parco Rensi.

“Nel corso della camminata noi volontari forniremo ai partecipanti tutto il necessario per raccogliere in sicurezza i vari rifiuti che incontreremo. In particolare, grazie ad Aprica, la ditta addetta alla raccolta rifiuti della nostra città, avremo guanti e sacchi per tutti ed alcune pinze telescopiche per chi le desiderasse” continuano gli organizzatori.

Alle 12:30 è prevista la cerimonia di chiusura, durante la quale verrà messo a dimora un albero, simbolo del buon esempio e della tutela del territorio. Prevista inoltre una premiazione, nella quale a tutti i partecipanti verrà distribuito un gadget, creato a mano dai volontari esclusivamente con materiali di riciclo, a testimoniare come nella cura dell’ambiente siamo tutti ugualmente vincitori.