Pro Loco Apparizione: domenica 29 percorso storico-naturalistico sui monti Becco e Bado

Genova. Monte Becco, Monte Bado, Croce dei Fò sono le tappe del percorso storico naturalista proposto per domenica 29 maggio dalla Pro Loco di Apparizione.

Si cammina tra antichi ruderi, salendo lungo creste, scendendo su colli, tra narcisi e cavallini selvaggi in compagnia di Giuliano Lo Pinto e Sonia Tirio.

L’iniziativa è aperta ad amici, soci e simpatizzanti.

Durata totale: 4 ore circa (escluse soste)

Lunghezza: 14 km circa

Dislivello totale: 450 m circa

Livello: E (escursionistico impegnativo)

Iscrizione: può essere effettuata scrivendo all’indirizzo email sport@prolocoapparizione.it specificando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale, o presso la nostra Sede, entro Venerdì 27 Maggio alle ore 12.00.

Quota di partecipazione: offerta libera

I titolari di tessera Decathlon possono fornire il numero della tessera per aiutare la Pro Loco

PROGRAMMA

Appuntamento: Ore 9:30 presso il Parcheggio del Punto Panoramico Trequa, Statale Monte Fasce SP 67 in direzione Uscio da Genova, a circa a 20 min di auto da Apparizione (agli iscritti verranno forniti maggiori dettagli)

Il rientro è previsto nei pressi del medesimo parcheggio per le ore 17.00/17.30.

Percorso: Con una passeggiata che inizierà dal “nuovo” percorso Colombiano arriveremo a Case Becco, per un irto sentiero raggiungeremo il Monte Becco per poi scendere e risalire sul Monte Bado, scendere ancora a Colle Bado e a Sant’Alberto di Bargagli per poi salire nuovamente a Croce dei Fo’ da dove torneremo a Case Becco e al parcheggio. Panorami mozzafiato, distese di narcisi, il branco di cavallini selvaggi che staziona nella zona ci daranno l’opportunità di vivere in compagnia di Giuliano Lo Pinto, profondo conoscitore del nostro territorio e fotografo naturalista e di Sonia Tirio, esperta wild horse watching, una giornata completamente immersi nella natura più incontaminata, riservandoci anche un’interessante sorpresa storica.

COSA PORTARE

Sono necessarie scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento adeguato. Consigliati: cappello, macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata. Si ricorda di portare pranzo al sacco, e abbondante acqua.

Gli animali domestici sono ammessi all’escursione, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola.

Per prenotare la gita si deve seguire questa procedura:

