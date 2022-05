Primo maggio a Genova: corteo contro la guerra e nuove "stelle al merito" del lavoro - Genova 24

Genova. Primo maggio a Genova all’insegna degli eventi legati al lavoro, ma quest’anno anche la guerra in Ucraina avrà uno spazio in piazza. Il no al riarmo sarà infatti il tema centrale del corteo internazionalista di Lotta comunista con bandiere rosse, pugni alzati e l’Internazionale come sottofondo. La partenza è da piazza della Vittoria alle 9.30, poi il comizio conclusivo in piazza Matteotti.

“Dopo due guerre mondiali e il conflitto nella ex Jugoslavia la barbarie torna a divampare dentro ai confini europei, segno dei tempi in cui viviamo marchiati a fuoco da una contesa imperialista sempre più feroce”, dice Lotta comunista che definisce “predoni” tutti gli imperialismi (quello russo, quello americano, quello europeo e quello cinese), pronti ad “armarsi fino ai denti per preparare nuove guerre”.

Intanto alle ore 10.30, nella sala delle Grida del palazzo della Borsa di Genova, avrà luogo la cerimonia di conferimento, ai lavoratori liguri distintisi per particolari meriti di professionalità e condotta morale, dell’onorificenza “Stella al merito del lavoro”. Sono 27 gli insigniti quest’anno:

Maurizio Agoglio (Vetreria Etrusca)

Elisa Argirò (Mercitalia Shunting & Terminal)

Daniele Bona (Tim)

Anna Borghesi (Villa Montallegro)

Damiano Buselli (Elsel)

Ettore Crovari (Leonardo)

Vincenzo D’Antò (Emi)

Claudio De Muro (Leonardo)

Antonio Fiori (Mbda Italia)

Maurizio Gallo (Esso)

Marco Gavarone (Zincol Ossidi)

Giuseppe Giovinazzo (Messina)

Rosanna Marrone (Grendi)

Monica Menozzi (Leonardo)

Domenico Nani (Rfi)

Francesco Nieri (Termomeccanica)

Terenzio Piccioli (Villa Montallegro)

Renata Porta (Leonardo)

Luca Regazzo (Ferragamo)

Antero Rossi (Leonardo)

Fabio Rossi (Leonardo)

Vincenzo Sera (Clear)

Alberto Tinivella (Ferrero)

Marco Toracca (Leonardo)

Renzo Tresanini (Hitachi Rail)

Stefano Violi (Leonardo)

Da segnalare l’evento organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova a partire dalle ore 17, presso la Soms La Fratellanza di Genova Pontedecimo in via Val Sugana 2: un pomeriggio di parole e musica per la festa delle lavoratrici e dei lavoratori. Il programma prevede uno spazio per bimbi e ragazzi con giochi in piazza e laboratori, focaccette, fave salame e sardo, musica e intrattenimento con la Small Band e Robe di Coppo.