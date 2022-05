Prima Categoria, Carcarese e Sampierdarenese in campo per il titolo regionale: il live

Carcare. Una nuova tappa della stagione per la Carcarese e la Sampierdarenese che, dopo aver festeggiato il primo posto nei rispettivi gironi, scendono nuovamente in campo, questa volta per conquistare il titolo regionale. Fischio d’inizio alle ore 18:00 al Candido Corrent.

Per qualificarsi alla finalissima, però, le due formazioni dovranno vedersela anche con il San Desiderio. Chi arriverà primo del triangolare affronterà la vincitrice di Caperanese – Marolacquasanta.

Due gironi differenti, ma sicuramente a vincere con maggiore facilità sono stati i biancorossi che nelle ultime tre partite hanno avuto la possibilità di giocare solo per le statistiche assicurandosi lo scudetto in anticipo. Dall’altro canto la Sampieradrenese, seppur vincente nello scontro diretto con il Savona, ha potuto festeggiare solo domenica scorsa aggiudicandosi il girone nell’ultima giornata contro il Fegino.

Gambe più pesanti dunque per i genovesi, ma testa più pronta. Ma non è detto che il turnover dei biancorossi, che non hanno mai smesso di collezionare successi, non aiuti la squadra di mister Chiarlone ad affrontare al meglio il mini torneo.

Ritornando ai numeri, sontuosi per entrambe le parti, anche se a saltare più all’occhio sono i dati dei valbormidesi.

Carcarese: 22 partite giocate, 20 vittorie, 1 sconfitta (all’andata contro l’Andora) e 1 pareggio (al ritorno con l’Altarese), entrambe in casa. Prima difesa del girone con appena 10 reti subite e primo attacco con la bellezza di 70 gol segnati e il vanto di avere in rosa il capocannoniere Gabriele Brovida (per lui 19 marcature).

Sampierdarenese: 24 partite giocate, 18 vittorie, 3 sconfitte (contro Speranza e San Cipriano all’andata e contro la Vecchiaudace al ritorno) e 3 pareggi (tutti in trasferta). Prima difesa del girone con 18 reti subite e sesto attacco con 52 gol segnati. Punto di forza è il playmaker Morani, uno dei migliori della categoria.

Come disse un noto allenatore, la prima cosa che si guarda in una squadra è la differenza reti. E da questi numeri, sembra che la Carcarese, sulla carta, abbia possibilità di vincere 60 a 34. Ma la palla è rotonda e il campo giudicherà chi si merita questa prima sfida.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Dematteis, Alò, Brignone, Zizzini, Brovida. A disp.: Briano F., Basso, Orcino, Reale, Revello, Manti, Vero, Volga, Clemente. All. Loris Chiarlone

SAMPIERDARESENE: Zini, De Moro, Panarello, Cadenasso, Musiari, Caroglio, Parodi, Moroni, Poggioli, Pervicale, Camoirano. A disp.: Lo Vecchio, Pittaluga V., Mastrogiovanni, Costa, Cornero, Biagini. All.: Roberto Pittaluga

ARBITRO: Simone Dinapoli di Savona