Prima Categoria “B”, inizio di playoff da sogno per la Campese: Savona eliminato e finale conquistata

SAVONA 0 – CAMPESE 1 (10′ Nania)

95′ Triplice fischio. Il Savona dopo non essere riuscito a vincere il campionato non riesce neanche ad accedere alla finale a cinque dei play off.

94′ Corner calciato bene a rientrare da parte del Savona. La palla viaggia pericolosamente nell’area piccola ma alla fine Balbi la fa sua.

91′ Grandoni crossa. Castagna fa la sponda per Macagno, ma come nel primo tempo il controllo non è dei migliori e la difesa genovese spazza.

87′ Castagna si libera bene ma il tocco di mano fa sì che l’arbitro fermi sul nascere un’opportunità interessante. Dovrebbero essere cinque i minuti di recupero.

86′ Ancora un cambio tra gli ospiti: Marchelli per Mattiucci.

81′ Dentro Rossetti nel Savona. Tutte le carte del mazzo offensivo sono state ora calate. Anche Meazzi cambia davanti affiancando Arrache a Criscuolo.

76′ Castagna fa a sportellate con i difensori su uno spiovente. Calcia poi da posizione defilata ma una “gamba avversaria” devia in corner. Komoni viene ammonito, fallo commesso su Mattiucci per fermare la ripartenza della Campese.

72′ Primo cambio per la Campese: Ardinghi lascia spazio a Macciò.

69′ Komoni al posto di Esposito M.

66′ Castagna conduce palla centralmente e calcia dalla distanza. Balbi respinge alla sua sinistra. Poi, la difesa libera.

64′ Punizione di Macagno che si infrange sulla barriera. La palla si impenna. Scontro tra il portiere della Campese e un attaccante biancoblù. L’arbitro fischia fallo sul portiere. Poco dopo, Macagno viene colpito duro, per Noce non è fallo. L’attaccante protesta e viene ammonito.

Maurizio Podestà schiera ora il Savona con una sorta di 4-2-4 con Macagno e Serhiienko a sostegno della coppia Vittori-Castagna.

55′ Miracolo di Balbi! Scambio super di Vittori con Castagna al limite dell’area. Quest’ultimo a tu per tu con il portiere calcia anche bene ma l’estremo difensore compie la classica parata che vale un goal.

53′ Castagna per Fonjock. Serhiienko per Esposito.

52′ Il Savona ha cinto d’assedio la Campese in questi minuti.

51′ Conclusione di Carro Gainza dalla distanza. Un colpo di testa di un difensore della Campese manda fuori giri il portiere. La palla schizza in alto e cade dietro alla traversa dando l’illusione del goal. Sul corner seguente, Balbi esce male. Sempre Carro Gainza si trova il pallone sui piedi ma spara a lato da posizione favorevole.

50′ Esposito va via bene sul fondo e tocca in mezzo per Grandoni che, nel traffico, riesce a calciare facendola passare tra un groviglio di gambe. Balbi riesce a bloccare. Si alza la pressione del Savona.

49′ Macagno prova l’iniziativa personale ed è travolgente palla al piede. Mattiucci è costretto al fallo per fermalo. Ammonizione per il centrocampista valligiano.

48′ Giallo per Fonjock, intervento duro su Criscuolo.

46′ Gallotti di testa svetta più in alto di tutti su corner. Zuccata centrale. Balbi para a terra.

Alle ore 21,29 inizia il secondo tempo. Il Savona subito in avanti.

Secondo tempo

45′ Duplice fischio.

41′ Punizione di Criscuolo dalla distanza. Conclusione sballata che non impensierisce Bresciani.

38′ Brutta entrata di Chiappori su Macagno. Cartellino giallo, con sfumature arancioni.

36′ Punizione calciata in area dal Savona. Kuci si avventa sul pallone di piede e non riesce a inquadrare la porta.

31′ Carro Gainza si libera bene al limite e calcia forte verso la porta. Tiro troppo centrale. Balbi para. Poco dopo, Macagno riceve da solo all’altezza del dischetto. Il controllo è però difettoso e perde il tempo per calciare un rigore in movimento.

30′ Goal annullato al Savona. Gallotti fa sponda di testa per l’accorrente Grandoni, che deposita in rete sul fischio dell’arbitro. Noce ha probabilmente ravvisato un fallo in attacco del difensore centrale del Savona.

24′ Grave errore in impostazione della Campese che dà il via alla ripartenza in verticale del Savona con Vittori che si catapulta verso la sfera. Balbi in uscita riesce in extremis a spazzare.

23′ Azione corale della Campese che porta Mattiucci al tiro da fuori area. Conclusione abbondantemente alta. Nel frattempo, fallo di Nania su Grandoni sanzionato con il giallo.

20′ Bella azione del Savona, Vittori spizza per Esposito, che corre sulla fascia. Il traversone che segue è però troppo lungo per Macagno.

Nonostante la qualità presente in campo, il Savona fa fatica a costruire. Fonjock, che gioca play, appare un po’ troppo compassato in questi primi minuti. Ma di certo il problema è complessivo.

14′ Cross di Grandoni per Macagno. Un difensore ospite ci mette la gamba. La palla schizza in alto e Balbi la fa sua in presa alta. Poco dopo, ancora Macagno protagonista: entra in area e fa partire una rasoiata diretta sul secondo palo. Palla fuori di poco.

12′ Carro Gainza duro su Mattiucci. Il centrocampista è il primo ammonito della gara.

10′ Campese in vantaggio! Criscuolo batte verso il centro dell’area una punizione dalla destra. Nania è più lesto del suo marcatore e di testa mette alle spalle di Bresciani.

7′ Di Roccia lancia lungo per Vittori. Balbi esce al limite dell’area. Vittori prende palla e va a terra. Non ci sono però gli estremi per il calcio di rigore. La decisione dell’arbitro Noce sembra corretta.

3′ Il primo tiro è della Campese. La conclusione di Ardinghi dal limite dell’area è debole e abbondantemente a lato. Incessante il tifo dei supporter savonesi.

Modulo 4-4-2 per la Campese. Tandem offensivo composto dalla coppia Criscuolo-Ardinghi. Schieramento offensivo per gli striscioni. Podestà ha optato per il 4-3-3 con Grandoni che spesso e volentieri si alza rispetto al ruolo di mezzala per andare a supporto di Vittori.

1′ Squadre in campo: divisa con due bande verticali per la Campese, una verde e una blu. Completo rosso per il Savona. Spalti del “Picasso” esauriti.

Le formazioni

Savona: 1 Bresciani, 2 Kuci, 3 Di Roccia, 4 Carro Gainza, 5 Gallotti, 6 Esposito M, 7 Macagno, 8 Fonjock, 9 Esposito F, 10 Grandoni, 11 Vittori. A disposizione: 12 Rinaldi, 13 Fancellu, 14 Komoni, 15 Stefanzl, 16 Serhiienko, 17 Vittori A, 18 Gamba, 19 Rossetti, 20 Castagna. Allenatore: Podestà.

Campese: 1 Balbi, 2 Pirlo, 3 Chiappori, 4 Nania, 5 Bonanno, 6 Olivieri, 7 Mattiucci, 8 Marchelli Die, 9 Ardinghi, 10 Criscuolo, 11 Bardi. A disposizione: 12 Zunino, 13 Macciò, 14 Pastorino, 15 Marchelli Da, 16 Cenname, 17 Arrache, 18 Bassi.

Arbitro: Guglielmo Noce di Genova.

Il Savona passerebbe al turno successivo anche in caso di parità al termine dei tempi supplementari in virtù del miglior piazzamento rispetto alla Campese al termine della regular season. Gli striscioni hanno concluso al secondo posto, dietro alla Sampierdarenese, mentre la Campese ha chiuso terza e ha vinto la semifinale play off contro il San Cipriano.

Quiliano. Stadio “Picasso” gremito per la finale play off del girone “b” di Prima Categoria. Sfumata la vittoria del campionato, il Savona deve superare lo scoglio Campese per accedere e provare a vincere la fase regionale. Sembra questa, infatti, l’unica via per giocare in Promozione l’anno prossimo visto che saranno pochi i posti per i ripescaggi.