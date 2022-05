Prevenzione e alcoltest, polizia locale: “Il 50% dei giovani controllati non dovrebbe mettersi alla guida”

Genova. Prosegue l’attività della polizia locale in merito alla prevenzione e al controllo dei giovani (e non solo) che animano la movida nel centro storico genovese. Già da settimane infatti, al venerdì e sabato sera, è presente un infopoint della locale in piazza Matteotti, con agenti che danno la possibilità – a chi vuole, volontariamente e in forma anonima – di effettuare alcoltest per valutare l’idoneità o meno alla guida.

“Ad oggi, il 50% dei ragazzi controllati sono risultati fuori regola, non idonei alla guida – afferma il comandante della polizia locale genovese Gianluca Giurato – sono dati che non mi sorprendono, per questo crediamo sia importante continuare a fare prevenzione e controlli. Ovviamente negli infopoint non si effettuano multe, i dati raccolti sono importanti a livello statistico”.

E conclude: “In vista dell’estate, con la movida che si intensifica sempre più, siamo pronti a collocare un infopoint anche in corso Italia. L’idea è quella poi si espandersi ancora, e arrivare a posizionarsi anche fuori ad alcuni locali, notoriamente molto frequentati da giovani”.