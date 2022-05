Praese, Nicola Morando e Stefano Perego: “Vittoria sofferta ma meritata”

Genova. La Praese, in dieci uomini per l’espulsione di Spallarossa, non si scompone, trovando la vittoria (1-0) che vale l’accesso alla finalissima con il Golfoparadiso di mister Mauro Foppiano.

Nicola Morando e Stefano Perego, i due capitani odierni della Praese, si godono il sofferto ma meritato successo.

“Onore al Serra Riccò, che ha disputato una stagione straordinaria – afferma, sportivamente, il numero dieci – oggi siamo stati superiori, anche quando siamo rimasti in inferiorità numerica, il loro portiere Bulgarelli ha effettuato alcune parate straordinarie, adesso andiamo a giocare la finalissima consapevoli di potercela giocare alla pari”.

Stefano Perego, in panchina a causa di una condizione fisica non ottimale e poi entrato a gara in corsa, ha contribuito in maniera importante a limitare la pericolosità degli avanti del Serra ed in primis del bomber Giuliano Lo Bascio.

“Parodi e Raso hanno giocato una partita perfetta, poi, quando Parodi è dovuto uscire, sono entrata in campo contribuendo a dare forza ed equilibrio al reparto. La finale? Siamo pronti e carichi ad affrontare il Golfoparadiso”.