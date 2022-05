Porto, Maresca (Toti per Bucci): “Nei prossimi 5 anni attivare la zona logistica semplificata”

Genova. L’assessore al Porto Francesco Maresca (Lista Toti per Bucci) detta l’agenda del suo programma lavorativo per i prossimi cinque anni, specificando ciò che è stato fatto e i prossimi obiettivi prioritari: “Tra le priorità relative al mio programma dei prossimi cinque anni c’è l’attivazione della zona logistica semplificata, che rappresenta l’anello principale per lo sviluppo della logistica integrata porto città grazie alle agevolazioni burocratiche. In questi anni ci siamo impegnati a livello lavorativo con tutti gli enti competenti e le associazioni di categoria, tra le quali Spediporto che ringrazio per il grande lavoro di supporto per mappare le zone della città più interessanti. Il nostro obiettivo è quello di creare delle zone anche di trasformazione merce su Genova, per aumentare i posti di lavoro e l’indotto, tutto questo grazie all’abbattimento della burocrazia”.

L’importanza del progetto della zona logistica semplificata è stata così spiegata dal direttore di Spediporto Giampaolo Botta :”Il progetto della Zona Logistica Semplificata può diventare il più potente strumento di valorizzazione del territorio. Così è stato per tutti quei Paesi che lo hanno adottato, avendo un porto in cui far arrivare e partire merci. Un potente mezzo per attirare investimenti e servizi, in grado di sostenere un’importante crescita dell’occupazione ed anche del valore degli immobili. “