Porto, Maresca: “Le infrastrutture materiali e digitali sono il futuro di questa città”

Genova. L’assessore Maresca, candidato per il consiglio Comunali in lista Toti, ha partecipato all’assemblea di Spediporto, che ha visto un confronto sui temi del porto tra il Sindaco Bucci e il candidato sindaco Ariel Dello Strologo. Ha presenziato anche il Governatore Toti.

Temi centrali la digitalizzatone del sistema porto città, la decarbonizzazione del porto e la zona logistica semplificata. L’assessore Maresca ha ribadito: “Le infrastrutture materiali e digitali sono il futuro di questa città, possano costruire tutti i progetti migliori ma dobbiamo dare la priorità alle connessioni infrastrutturali per la crescita. Le zone logistiche e la Green Logistic Valley rappresentano due progetti importanti per aumentare l’indotto e tagliare la burocrazia. Tutto questo deve avvenire in un’ottica di sostenibilità ambientale e vivibilità per la cittadinanza”.

Inoltre l’assessore ha più volte affermato: ” Genova partirà da questi temi per la crescita di tutto il comparto della blue economy.”