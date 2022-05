Porto di Genova, assessore Maresca: “Entro il 2023 sarà il primo elettrificato d’Italia”

Genova. “Negli anni abbiamo lavorato molto dal punto di vista delle infrastrutture e della rigenerazione della città. Per quanto riguarda il Waterfront di Levante, i cantieri sono aperti e i lavori finiranno a breve. Anche sul Ponente, il parco delle Dune di Pra’, il collegamento con Pegli sarà fondamentale. Ma non solo, stiamo lavorando anche dal punto di vista ambientale. L’elettrificazione delle banchine ormai è realtà sul Psa, quindi credo che entro il 2023 il porto di Genova sarà il primo porto elettrificato d’Italia” a dirlo è l’assessore al porto del Comune di Genova Francesco Maresca, candidato per il consiglio comunale nella prossima tornata elettorale del 12 giugno.

E continua: “Per quanto riguarda i miglioramenti è previsto un raddoppiamento del budget sulle manutenzioni, a partire da quelle per il verde cittadino. Nel futuro invece intendiamo puntare molto sui giovani, con il Blue District, che abbiamo creato in questi anni”.

“Tuttavia – conclude Maresca – uno degli obiettivi più importanti è quello di attivare delle free-zone in cui le imprese della città e esterne possano avere delle agevolazioni dal punto di vista della fiscalità, così da collegare davvero Genova ai grandi corridoi Europei. Terzo Valico, gronda e spostamento della diga foranea rappresentano quella rete infrastrutturale che consentirà a Genova di entrare dalla porta principale dell’Europa utilizzando anche bene i soldi di Pnrr, 6 miliardi di euro, che andranno gestiti bene”.