Ponte Morandi, la società dei Benetton ‘Schema43’ cambierà nome dopo l’ira dei parenti delle vittime

Genova. Schemaquarantatre, la società veicolo che lancerà l’Opa su Atlantia per conto del fondo Blackstone e di Edizione, la holding dei Benetton, presto cambierà nome dopo le polemiche di queste ore.

Ad annunciarlo lo stesso Alessandro Benetton, presidente di Edizione: “Abbiamo dato l’ordine alle strutture aziendali”, spiega Alessandro Benetton a margine della presentazione della sua autobiografia a Milano. Questa scivolata della nostra struttura aziendale lascia anche me a bocca aperta: abbiamo dato immediatamente ordine che il nome della società venga cambiato, anche come gesto di discontinuità che questo meccanismo dei numeri consequenziali venga stoppato e si passi ad altro”, aggiunge Alessandro Benetton prima della presentazione del libro ‘la traiettoria’.

Il nome della società infatti aveva scatenato le polemiche. «È forse una barzelletta? Non lo è – dice Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi -. “Schemaquarantatre”. come i nostri 43 morti, è il nome della società che gestirà le quote dei Benetton acquisite con i soldi degli italiani. Siamo schifati e delusi. Possiamo capire la ratio, ma un minimo di attenzione, di etica, avrebbero dovuto usarla. Ci è sembrato di cattivo gusto, l’ennesima cattiveria».