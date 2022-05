Ponente, Maresca: “Dopo le Dune in fascia di rispetto puntiamo a prolungare il parco verso Pegli”

Genova. La fascia di rispetto di Pra’, creata per risarcire il quartiere della rinuncia al mare dopo la costruzione del terminal portuale negli anni Novanta, è a tutt’oggi una realtà in continua evoluzione. Tra i progetti voluti dall’amministrazione comunale quello delle cosiddette dune, nell’ultimo tratto della passeggiata sul braccio a mare della fascia, confinante con il Psa.

L’assessore Francesco Maresca, lista Toti per Bucci, ha fatto il punto sui progetti legati alle dune di Pra’ e alla riqualificazione del territorio in generale: “A Pra’ abbiamo grandi progetti, non solo le dune, ma un prolungamento del parco verso Pegli”.

“L’obiettivo è quello di riqualificare tutto il territorio e dare un polmone verde ai cittadini e una passeggiata che consenta loro di godersi il litorale del Ponente”, afferma.

“Confidiamo che tutta la parte delle dune sia un’opera di riqualificazione che consenta a Genova e al suo porto di contemperare le esigenze del lavoro con quelle dell’ambiente, tutto questo nel rispetto della salute dei cittadini”, conclude.