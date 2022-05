Politiche sociali, Lista Toti per Bucci: “Dello Strologo chiede l’assessorato al welfare che esiste già”

Genova. “La sinistra si sa, da sempre sbandiera la propria sensibilità “unica” sui temi del welfare. Ed oggi, di nuovo, il candidato sindaco Dello Strologo rilancia la mancanza di un assessore ai servizi sociali per un servizio fondamentale. Ma, evidentemente, la voglia di apparire sensibile e preoccupato “come sinistra comanda” si fonda su slogan imparati a memoria che non tengono conto della realtà” afferma Mario Baroni, consigliere delegato alle Politiche Sociali.

E continua: “Negli ultimi 5 anni il settore ha visto un importante incremento di risorse dedicate. Ben 20 milioni sono stati destinati ad assunzioni di personale, dagli assistenti sociali agli amministrativi e alle 5 aree di competenza. Sono stati rinnovati gli accordi e i patti di sussidiarietà con il Terzo Settore e gli operatori che coinvolgono le tematiche di riferimento: disabilità, senza dimora, servizi alla famiglia, minori e anziani”.

Poi Baroni prosegue: “Sia operatori che cittadini si sono resi conto della serietà del progetto delle politiche sociali, ma forse Dello Strologo era impegnato nell’operazione “no a tutto” e nella demonizzazione a random. Non conta il titolo, l’assessorato di fatto esiste e si occupa di 25.203 persone: inutile soffermarsi e strumentalizzare un titolo. Come consigliere delegato, ho ricevuto da Bucci pieni poteri. Il fatto di non essere tecnicamente assessore, non limita o inficia la mia responsabilità, né il mio ego. Senza dimenticare come ogni proposta in consiglio sia stata sempre appoggiata”.

Poi conclude: “Gli assessori di fatto devono essere al massimo 11 e tenere conto della parità di genere: “Nel prossimo mandato è prevista la reintroduzione della carica e addirittura un ampliamento delle competenze: emergenza abitativa, gestione interna del Massoero, minori stranieri non accompagnati (ad oggi quasi 500). Sono più che soddisfatto dei risultati ottenuti e dei riscontri dei cittadini. L’assessorato c’è e funziona e in momenti di gravissime difficoltà (come nelle emergenze ponte, Covid,Ucraina, minori) ha dato sempre risposte concrete e soluzioni immediate. Quindi nessun posto vacante o attività disattesa, solo propaganda disinformata: un nuovo autogol da parte di un attaccante che mira alla porta sbagliata”.