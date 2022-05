Podismo, domenica ad Arenzano si correrà la RenTen

Arenzano. Questo doveva essere il periodo del ritorno del Gran Trail Rensen, ma le restrizioni imposte dalla Regione e la conseguente chiusura del parco regionale del Beigua hanno costretto gli organizzatori a procrastinare l’appuntamento. Domenica però non si resterà con le mani in mano perché in programma ad Arenzano c’è la novità assoluta della RenTen, la sfida sui 10 chilometri, lungo la riviera di ponente tra Arenzano e Cogoleto, inserita nel calendario nazionale della Fidal. Le iscrizioni sono arrivate in serie a dispetto della campagna ridotta nel tempo, visto che la gara è stata allestita in poche settimane, ma c’è ancora tempo per aderire, al costo di 20 euro.

Spulciando nell’elenco degli iscritti, spicca la presenza di Ghebrehanna Savio (Team Casa della Salute), nome di riferimento del podismo ligure che vanta la terza piazza alla recente La Rapidissima 10K, sempre sui 10 chilometri. Ma se si parla di riferimento ligure non si può non citare Valerio Brignone (Cambiaso Risso), storico esponente del panorama regionale capace di grandi exploit anche in ambito più grande. Se la stragrande maggioranza dei partenti proviene dal Nord-Ovest italiano, si registrano anche presenze addirittura dalla Gran Bretagna. Al via ci sarà anche Giacobbe Santi, organizzatore di un’altra classica del calendario nazionale sui 10 chilometri ma all’altro capo d’Italia, il Trofeo Città di Messina disputato in gennaio.

La partenza della gara verrà data alle ore 10 da piazza Mazzini, epicentro della corsa, mentre l’arrivo sarà allestito sul Lungomare Olanda. Tutti i servizi pre e post gara, compreso il ritiro del pettorale, saranno predisposti all’interno del Parco di Villa Figoli. Il programma prevede l’apertura del villaggio sportivo per sabato dalle 15:00 alle 21:00, dove sarà anche possibile partecipare ad un allenamento collettivo, tenuto dai professionisti di AK Training di Modena, e ad un seminario sull’approccio alla corsa e sulla prevenzione degli infortuni a cura dello studio Restart di Genova.

Domenica dalle 7 alle 9,30 consegna pettorali e alle 10 tutti pronti per scoprire lo splendido tracciato affacciato sul Mar Ligure, disegnato fra Arenzano e Cogoleto. La prova è valida per il Grand Prix Liguria Running 2022.

La locandina dell’evento