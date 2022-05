Plogging, il giro d’Italia della pulizia di spiagge e sentieri passa anche a Chiavari

Chiavari. Il gruppo di volontari puliAMO sentieri, attivi a Chiavari da marzo dello scorso anno nella pulizia di spiagge e sentieri dai rifiuti abbandonati, ha deciso di aderire al primo “Giro d’Italia di plogging”, un’iniziativa di rilevanza nazionale che coinvolge diversi piccoli gruppi di volontariato provenienti da tutte le regioni di Italia che si impegnano a ripulire il territorio.

Il termine plogging riunisce l’inglese “running”, correre, e lo svedese “plocka upp”, raccogliere, e consiste nel correre, ma anche camminare o pedalare, avendo cura di raccogliere i rifiuti incontrati lungo il proprio cammino.

Il gruppo organizzerà a Chiavari la 18esima tappa del giro, su 46 totali, e l’unica in Liguria. L’evento avrà luogo domenica 22 maggio, con partenza da Parco Rensi alle ore 9:00 e rientro previsto intorno alle 12:30.

Per l’occasione hanno pensato un percorso che dipinga il tipico paesaggio ligure, passando in mezzo agli ulivi e godendo di stupendi scorci di mare. Grazie alla collaborazione con Aprica, la ditta che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Chiavari sarà fornito tutto il materiale necessario: guanti, sacchi e, per chi desiderasse, pinze telescopiche.

Al termine del percorso ritorno alla base, dove sarà piantato un albero, simbolo del buon esempio e dell’impegno nella tutela del territorio.

“Noi volontari abbiamo creato con le nostre mani dei piccoli gadget, completamente fatti con materiali di riciclo, che verranno distribuiti ad ogni partecipante alla manifestazione, a simboleggiare che ogni piccolo gesto è un passo verso un mondo migliore – dicono gli organizzatori – a breve saranno disponibili le prenotazioni su Eventbrite, dove troverete tutti i dettagli dell’iniziativa”.