Play Off Scudetto Primavera: la Sampdoria pareggia (1-1) con il Cagliari ed è eliminata

Sassuilo. La Sampdoria pareggia (1-1) con il Cagliari ed è eliminata day play off, valevoli il titolo italiano del campionato Primavera 1.

Bisogna comunque fari i complimenti a mister Felice Tufano ed al Responsabile del Settore Giovanile della Sampdoria, Giovanni Invernizzi, per l’ottima stagione disputata e per aver centrato, il traguardo dei play off.

I due mister, Agostini e Tufano, agli ordini del sig. Cavaliere di Paola schierano le seguenti formazioni:

Cagliari: D’Aniello, Zallu, Obert, Palomba (1° st Vitale), Conti, Del Pupo (4°st Tramoni), Desogus (37° st Sulis), Carboni (13° st Kourfalidis), Cavuoti (30° st Schirru), Secci, Luvumbo. A disp.: Lolic, Masala, Corsini, Caddeo, Pulina, Vinciguerra, Astrand.

Sampdoria: Saio, Migliardi, Aquino (22° st Bianchi), Bonfanti, Paoletti, Montevago, Di Stefano, Malagrida (35° st Pozzato), Bontempi (9° st Chilafi), Yepes Laut, Trimboli (35° st Samotti). A disp. Tantalocchi, Zorzi, Sepe, Polli, Porcu, Catania, Bonavita, Musso

I giocatori di mister Agostini (espulso) passano in vantaggio (al 40° ) con Luvumbo, il cui destro non da scampo a Saio.

Nel secondo tempo (al 16°) l’ex blucerchiato Obert, commette fallo da rigore su Di Stefano, ma Trimboli si fa parare il tiro dagli undici metri da D’Aniello.

I blucerchiati pervengono (al 92°) al pareggio con il solito Di Stefano, falliscono il sorpasso, un minuto dopo con Montevago, che a sua volta viene espulso, per doppia ammonizione.

Le semifinali, che assegneranno lo scudetto sono: Cagliari-Inter e Roma-Juventus