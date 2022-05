Play Off Promozione: la Praese vince (1-0) a Serra Riccò e accede alla finalissima con il Golfoparadiso

Serra Riccò. La Praese vince, con merito, la finale dei play off di Promozione girone A superando (1-0) il Serra Riccò, che non è stato bravo a sfruttare il fattore campo e la possibilità di avere a disposizione due risultati su tre.

La squadra di mister Fabio Carletti, al pari dei padroni di casa, si presenta alla gara priva di alcuni giocatori e con elementi come Perego e Fedri, non al meglio della condizione, fisica, al punto che non sono presenti nell’undici titolare.

Il Serra Riccò non è stato capace, durante l’arco della gara, di impensierire (divorandosi, nel primo tempo un goal a porta sguarnita con Piccarreta) al meglio delle proprie potenzialità, la difesa della Praese, brava ed insidiosa nelle transizioni positive, che hanno messo in difficoltà il forte reparto difensivo dei ragazzi di mister Massimo Repetti.

Rossi e compagni, rimasti in dieci per il doppio giallo inflitto dal direttore di gara, il signor Guglielmo Noce di Genova) a Stabile, non si sono scomposti, ma hanno mantenuto continuato a mantenere una precisa fisionomia dei gioco, che li ha portati a sfiorare il goal in alcune occasioni ed a realizzare il penalty decisivo con Nicola Morando.

La parità numerica in campo viene ripristinata, per l’espulsione di Robotti, il Serra ci prova con tutte le forze, nei cinque minuti di recupero, ma la Praese è brava a resistere fino al triplice fischio finale.

La squadra di mister Carletti giocherà la finalissima dei play off, domenica prossima, affrontando il Golfoparadiso di mister Mauro Foppiano, che ha vinto i play off, girone B, superando (2-0) la Sammargheritese.