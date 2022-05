Pilloni (Vince Genova): “Genova deve diventare una città vivibile, basta veicoli inquinanti”

“Genova deve diventare una città vivibile, che tenga in considerazione il cittadino come un soggetto da proteggere e tutelare e non come l’autista di un mezzo inquinante, soprattutto i bambini che sono quelli più danneggiati dalle polveri sottili”.

È l’obiettivo di Walter Pilloni, candidato al Consiglio comunale con la lista Vince Genova, amministratore di Teknit, società specializzata nella mobilità elettrica, e “imprenditore prestato alla politica”, come si definisce lui stesso.

“Ho deciso di accettare l’invito a candidarmi perché vorrei portare i miei argomenti che coltivo come passione, il mio desiderio è portare in consiglio comunale temi che sono già stati trattati da questa amministrazione ma meriterebbero un ulteriore ampliamento”, spiega dal suo point elettorale in via Sestri.

“I temi ambientali sono importanti, coinvolgono sempre di più la vita quotidiana. I cambiamenti climatici mondiali saranno il problema della prossima generazione, ma anche per noi. Il futuro di Genova è quello di tutte le città occidentali, città che sono attraversate da veicoli a combustione interna che continuano a immettere nell’aria prodotti altamente inquinanti e climalteranti. Ci sono tantissime cose che vanno fatte che in altre città europee si stanno facendo”, conclude Pilloni.