Piana dell’Entella, partito l’iter del vincolo paesaggistico: il progetto della diga Perfigli dovrà essere rivisto

Lavagna. Con una lettera protocollata, gli uffici regionali del settore della tutela del paesaggio e demanio marittimo, hanno comunicato agli enti locali interessati l’avvio della procedura che porterà nel giro di qualche mese all’apposizione del vincolo paesaggistico per la piana dell’Entella, il grande torrente che scorre nel cuore del Tigullio e che separa Chiavari da Lavagna.

A darne notizia Italia Nostra, che nella sua sezione tigullina da anni è in prima fila, insieme ad ambientalisti e volontari, per questo atteso riconoscimento che garantirebbe un tutela in più per tutta la piana, oggi alle prese con il discusso progetto della diga Perfigli.

Il documento, con tanto di relazione tecnica, è stato inviato lo scorso 28 aprile, e ci saranno a disposizione trenta giorni, come da prassi, per eventuali osservazioni. Se, come probabile, l’iter andrà a termine, nuovi vincoli saranno posti su tutto il territorio vicino al torrente, e ogni progetto in essere dovrà essere rivisto, a partire da quello voluto da Città Metropolitana per ingrandire il napoleonico “Seggiun” al fine di realizzare una diga di contenimento per le eventuali esondazioni del torrente.

Esulta Italia Nostra: “Finalmente sono cambiate le regole – annunciano in un post sul profilo social dell’organizzazione – l’iter dovrebbe terminare entro gennaio 2023, ma i gli effetti dei nuovi vincoli saranno immediati. In particolare “I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, … non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione” e “I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione”.

Soddisfazione espressa anche da Davide Grillo, M5s: “Città Metropolitana avrà l’obbligo di rivedere il progetto e non sarà facile per l’ente in quanto ci sono osservazioni molto puntuali – sottolinea – Il nostro impegno contro quest’opera è continuo e va avanti da almeno 10 anni, tempo in cui ci siamo stati sempre schierati dalla parte delle associazioni ambientaliste”.