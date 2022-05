Personale sociosanitario “Anni azzurri”, dichiarato lo stato di agitazione per cessione ramo d’azienda

Genova. Continuano i problemi nel mondo del lavoro genovese, sottolineano i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl Uil Fpl, Uiltucs Uil in una nota diffusa.

E spiegano: “Kos Care, gruppo privato che su tutto il territorio nazionale opera nel settore della salute e della cura delle persone, ha deciso di effettuare la cessione di ramo d’azienda. Kos Care gestisce in convenzione con la Regione Liguria la struttura di Rivarolo “Anni azzurri”. Per i dipendenti, in maggioranza donne, questa cessione significa meno ore di lavoro e salari più bassi”.

“È una situazione inaccettabile per lavoratrici che garantiscono, anche in situazioni drammatiche come è stata la pandemia, la continuità assistenziale a soggetti estremamente fragili” continuano ancora i sindacati.

E concludono: “Per contrastare la decisione aziendale, Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl Uil Fpl, Uiltucs Uil hanno pertanto dichiarato lo stato di agitazione del personale e il blocco dello straordinario”.