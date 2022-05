Perché non si vedono i canali Rai ed è sparito l’Hd? Colpa del refarming: ecco come risolvere

Genova. Il disappunto viaggia soprattuto sui social. “Dove sono finiti i canali Rai?”, “Non vedo più la Rai Hd, neppure risintonizzando, succede anche a voi?”, “Rai sparita”, ma i problemi riguardano da qualche giorno anche La7 e potranno interessare anche Mediaset.

Il punto è che, nonostante i ripetuti e diffusi avvisi sui possibili effetti del cosiddetto “refarming” del digitale terrestre, avviato dal 9 maggio anche in Liguria – tra il 13 e il 24 maggio a Genova e provincia, sono in molti i possessori di un televisore che da qualche giorno hanno problemi a recuperare definitivamente il segnale, soprattutto in alta definizione ma non solo, di diversi canali.

Il refarming, la riorganizzazione delle frequenze TV resa necessaria dalla liberazione della banda 700, d’ora in poi destinata agli operatori mobili per il loro servizio di connessione di rete veloce in 5G, riguarda tutti i canali, privati e pubblici, locali e nazionali, ma in questi giorni a Genova e dintorni i disagi maggiori vengono registrati su quelli Rai.

I telespettatori, nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune (qui si trova il calendario giorno per giorno), devono effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva.

Si segnala che, però, in alcuni Comuni, la riorganizzazione delle frequenze si svolge in più giornate e pertanto sarà necessario effettuare la risintonizzazione in ciascuna di esse.

Non solo, in alcuni casi la risintonizzazione automatica o manuale non è sufficiente. Succede per esempio che risintonizzando i canali restino “vuoti” quelli 1,2,3 dove dovrebbero trasferirsi gli ex canali Hd 501,502,503 e tornino soltanto quelli in definizione standard al posto di quelli che iniziano con il numero 500.

Se alla fine del periodo di risintonizzazione, attraverso le procedure manuali o automatiche, non si riuscisse a ottenere tutti i canali in Hd sarà necessario contattare un antennista perché il problema potrebbe essere relativo all’antenna dell’edificio.

Un’altra questione legata al refarming è quella dei canali Rai regionali. Durante la risintonizzazione potrebbe essere richiesto di scegliere la programmazione regionale. In ogni Regione, infatti, è possibile scegliere tra tre diverse programmazioni regionali. In Liguria la scelta è tra Liguria, Sardegna e Toscana. La programmazione regionale delle Liguria dovrebbe, salvo problemi, restare comunque visibile al canale 803.