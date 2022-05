Pensionato finge di fare jogging e graffia con una chiave le auto in sosta in corso Italia: denunciato

Genova. I carabinieri della stazione di Forte San Giuliano, dopo diverse alcune denunce sporte per danneggiamento di veicoli regolarmente parcheggiate in Corso Italia, hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato un 66 enne, genovese, pensionato, incensurato, immortalato dal sistema di videosorveglianza mentre danneggiava con una chiave i veicoli fingendo di praticare jogging.