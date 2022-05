Pegli, giovane travolto e ucciso da un’auto nella notte all’interno di un garage

Genova. Un ragazzo è morto questa notte investito da un’auto a Pegli. Si chiamava Andrea Pupillo. E’ successo in un garage in via Teodoro II di Monferrato, non lontano dall’hotel Mediterranée.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’automedica del 118. Ma i soccorsi sono stati inutili. E’ successo intorno alle 2.

È stato l’automobilista a dare l’allarme. E’ probabile che la vittima, 25 anni, fosse sdraiata su una delle rampe interne del garage. Forse stava dormendo oppure ha avuto un malore ma le indagini sono in corso.

L’automobilista, che stava andando a parcheggiare l’auto, non lo ha visto a causa della curva della rampa e lo ha travolto. Sull’episodio indaga la sezione Infortunistica della polizia locale che ha sequestrato le telecamere dell’autorimessa.