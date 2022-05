Genova. Intervento dei vigili del fuoco ieri sera in via Rexello, sulle alture di Pegli, per soccorrere una donna che, per cause in via di accertamento, è finita in un rio una ventina di metri sotto la sede stradale.

I vigili del fuoco hanno approntato un sistema di calata ed hanno portato in salvo la signora sulla barella.

Sul posto è intervenuto il 118, ma la donna era pressoché illesa, anche se in stato confusionale. È stata comunque portata in ospedale con la guardia medica per accertamenti.