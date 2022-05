Pegli, Comune: “Nei prossimi giorni riapriremo il parcheggio dietro la stazione”

Genova. “Importante notizia per gli amici di Pegli: ieri abbiamo preso in consegna il parcheggio di Rfi dietro la stazione dopo avere raggiunto l’accordo con la proprietà” annuncia l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, sulla propria pagina Facebook.

E continua spiegando: “Aster ha già ricevuto disposizioni per eseguire alcuni interventi di sistemazione e nei prossimi giorni, davvero a breve, lo riapriremo alla piena fruizione pubblica”.

“Si tratta di un progetto di riqualificazione, importante non solo per i residenti ma anche e soprattutto per i commercianti di Pegli. La zona infatti ha molti box e spazi auto privati ma non un vero e proprio parcheggio pubblico” sottolinea Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova.

E continua: “Il Comune ha preso finalmente la gestione definitiva di un’area strategica, la cui sistemazione e il cui utilizzo a favore dei cittadini già da molti anni erano sollecitati dagli abitanti di Pegli”.