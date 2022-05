Park San Martino, Ferrero (Lista Toti): “Una grande opera che restituisce dignità al principale ospedale di Genova”

Genova. «Dopo anni di promesse senza che si spostasse una pietra, finalmente, grazie al lavoro congiunto tra Comune e Regione Liguria, l’ospedale San Martino avrà un parcheggio funzionale alle esigenze dei pazienti e a servizio del quartiere”.

Lo dichiara Simone Ferrero, medico ginecologo, consigliere comunale e metropolitano con delega all’Ambiente, candidato alle prossime amministrative di Genova con la Lista Toti per Bucci. “Per anni operatori della sanità, pazienti, i loro familiari e un quartiere intero hanno dovuto convivere, a causa dell’immobilismo delle passate amministrazioni, con un’autentica incompiuta trasformatasi negli anni in una “piscina”, un buco nero che non solo portava disagi a chi si recava all’ospedale per lavoro o per una visita, ma deturpava anche il principale accesso del nosocomio principale di Genova e della Liguria”.

“A breve saranno disponibili 422 nuovi posti auto, interrati su largo Benzi – conclude – e, dove fino a due anni fa c’era un enorme cratere, sta per sorgere una piazza di circa 2 mila metri quadri con aiuole, alberi ad alto fusto, accessibile ai disabili e con una razionalizzazione del traffico veicolare. Un grande risultato che sembrava irraggiungibile, ma che è diventato realtà».