Parco di Portofino, Dello Strologo: “Aumentare l’estensione e includere anche il Monte Fasce”

Genova. “Guardo con favore alla proposta di Anci e Federparchi di mediare sul numero di comuni da inglobare nel Parco Nazionale di Portofino. Tuttavia ritengo preferibile un maggiore allargamento dell’area protetta, con l’inclusione della parte del territorio genovese del Monte Fasce, nell’ottica di una maggiore estensione della riserva naturale che contribuirà a una più efficace tutela dell’ambiente e allo sviluppo economico e sociale del territorio”.

Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Genova Ariel Dello Strologo commentando “le proposte oggetto del convegno nazionale ‘Il ruolo dei parchi tra transizione ecologica, green economy e turismo sostenibile’ che si è svolto ieri a Zoagli con l’intento di contribuire a una soluzione condivisa per sbloccare la situazione di stallo del parco di Portofino, che da quattro anni sta tenendo bloccati i progetti di sviluppo e tutela del territorio.

Un tema, quello dei confini del Parco di Portofino, che tiene banco da anni, con diverse posizioni: recentemente l’Ispra aveva bocciato i confini per il parco nazionale di Portofino indicati dalla Regione Liguria al ministero della transizione ecologica che prevedono l’inserimento di tre Comuni come per il parco regionale (Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli) e l’area marina protetta. Anci invece aveva chiesto un allargamento sostanziale inserendo anche Zoagli, Rapallo, Chiavari, Coreglia.

Lo scorso 22 marzo, infine, il Comune di Rapallo, ha vinto la sentenza relativa al ricorso numero 756 del 2021 contro il Ministero della transizione Ecologica, attraverso il quale veniva richiesto l’annullamento della perimetrazione e zonizzazione provvisoria prevista dal ministero stesso nonché le misure di salvaguardia del Parco Nazionale di Portofino.

Il comune di Rapallo contestava la legittimità del provvedimento di perimetrazione provvisoria del parco nazionale di Portofino e di adozione delle relative misure di salvaguardia; con ricorso per motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa al sopravvenuto provvedimento costitutivo del Comitato di gestione provvisoria del parco. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati.