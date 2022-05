Panino sospeso, la campagna di Unicef e Associazione panificatori di Genova per la carta dei diritti dei bambini

Genova. Domani, venerdì 27 maggio, ricorre la data in cui il parlamento italiano ha ratificato la storica convenzione Onu sui diritti della infanzia e della adolescenza.

Per quella data l’Associazione Panificatori di Genova e Provincia ha deciso di promuovere una gara di solidarietà a fianco dell’Unicef per testimoniare la particolare sensibilità a impegnarsi affincheé nessun bambino debba patire la fame.

Il pane è da sempre uno tra gli alimenti fondamentali per la nostra alimentazione, sia per le sue caratteristiche nutritive sia per il suo costo moderato. Purtroppo sono ancora tanti i bambini, nel mondo, che non hanno la possibilità di nutrirsi con questo alimento, ed è per questo che l’Associazione Panificatori di Genova e Provincia e il comitato regionale Unicef Liguria promuovono la campagna “Panino sospeso”.

A dare il via alla gara di solidarietà saranno i tre punti vendita dei negozi “Le Fornarine”, rispettivamente in via Montezovetto 38r e via Rosselli 41r, e “Le Fornarine Bakery” di via Finocchiaro Aprile 62r, otre al panificio “Al Forno “di via Albaro 24r.

In questi negozi, ai quali prossimamente se ne aggiungeranno altri, ci sarà una scatolina Unicef pronta a ricevere l’offerta a partire da un euro per il “panino sospeso”, panino simbolico che servirà a sfamare i tanti bambini del mondo che ancora oggi patiscono la fame.

Certi che da Genova e dalla Liguria arriverà un’ondata di solidarietà a chi ne ha bisogno restiamo a disposizione proprio perché un pane “non si nega a nessuno”.