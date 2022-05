Pallavolo, la Serteco conquista il titolo regionale Under 16

Genova. Continua la stagione d’oro della Serteco. Dopo la storica promozione in Serie B1, la vittoria nel campionato territoriale Under 16 e la doppia finale territoriale e regionale per l’Under 18, arriva anche il titolo regionale di categoria Under 16.

Giornata intensissima a Finale Ligure per le arancionere, iniziata con la combattuta vittoria per 3-2 su Normac e proseguita con un altro tiratissimo 3-2 (20/25, 25/20, 25/21, 27/29, 13/15) su Imperia.

Il presidente Andrea Casassa commenta: “Eravamo consci della qualità delle nostre atlete ma oggi ci hanno dato una grande dimostrazione di forza di volontà. Complimenti a loro e agli allenatori Antola e Barabino che le hanno guidate tutto l’anno. Questo straordinario successo chiude nel migliore dei modi una sofferta stagione sportiva. Da queste basi Serteco inizia un nuovo percorso e fin da domani saremo al lavoro con i soci Mangiapane e Panciroli per il prossimo anno”. Con questo successo le coccinelle volano a Roma per le finali nazionali.