Palazzo Reale e Gallerie di Palazzo Spinola: eventi e aperture speciali non solo il 2 giugno

Genova. Musei nazionali di Genova protagonisti nei prossimi giorni, complice la festività del 2 giugno.

Palazzo Reale

Giovedì 2 giugno 2022

In occasione della festa della Repubblica sarà aperta esclusivamente la mostra Genova 60, dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso 18.30).

Il Museo di Palazzo Reale sarà invece chiuso al pubblico.

Sabato 4 giugno 2022, I turno ore 14.30 e II turno ore 16.30

FUORI DALLA FINESTRA HO VISTO…

Il servizio educativo del museo propone una visita alla scoperta dei panorami che si possono godere dalle finestre e dai terrazzi della magnifica dimora di via Balbi: prospettive inaspettate sulla città e sul porto e affacci sul giardino nascosto tra i muri del palazzo.

In conclusione laboratorio creativo per realizzare una veduta del giardino o del Cortile d’onore.

TARGET: 8/14 anni

DURATA: 75 minuti

Ingresso e attività gratuita per i partecipanti, ingresso in museo al prezzo speciale di 2.00 euro per gli accompagnatori

Prenotazione obbligatoria: palazzorealegenova.servizioeducativo@beniculturali.it

Domenica 5 giugno 2022

Torna la Domenica al museo

Palazzo Reale sarà aperto al pubblico, a ingresso gratuito, dalle ore 13.30 alle 19 (ultimo ingresso 18.30).

La mostra GENOVA 60, con bigliettazione ordinaria, sarà visitabile come di consueto dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso 18.30).

Gallerie nazionali di Palazzo Spinola

Giovedì 2 giugno 2022

Apertura straordinaria delle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, dalle ore 14 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17.30)

Domenica 5 giugno 2022

Torna la domenica al museo

Le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola saranno aperte al pubblico, a ingresso gratuito, dalle ore 14 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17.30).