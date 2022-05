Ospedale Galliera, oggi sindacati in Prefettura: chiesto un tavolo con la Regione

Genova. Si è tenuto oggi in modalità videoconferenza l’incontro tra Prefetto di Genova, Fp Cgil, Uil Fpl e direzione dell’ospedale Galliera. Il prossimo incontro si terrà lunedì 9 maggio, come annunciano i sindacati.

Ieri si era svolta l’assemblea permanente indetta da Fp Cgil e Uil Fpl per le lavoratrici e i lavoratori del comparto sanitario. Secondo quanto denunciato dai sindacati, la situazione del pronto soccorso, dove il problema dello stazionamento costante di 40/50 barelle per oltre 48/72 ore, unito alla carenza di personale infermieristico e di supporto, rende impossibile la gestione dei pazienti e insostenibile il carico di lavoro del personale esposto a un rischio professionale elevatissimo, oltre al dilagare del fenomeno delle aggressioni. È solo la punta dell’iceberg.

“Grazie alla nutrita partecipazione all’assemblea sindacale svolta ieri, che ha visto presenti più di 300 lavoratrici e lavoratori, nonché alle motivazioni esposte dalle organizzazioni sindacali durante l’incontro – si legge in una nota – su invito del Prefetto, in considerazione degli argomenti propriamente tecnici si è convenuto di fissare un incontro preliminare con Fp Cgil e Uil Fpl e l’ente che avrà luogo la mattina di lunedì 9, oltre a quello convocato dall’azienda previsto, alla presenza della Rsu e di tutte le organizzazioni sindacali del comparto per il giorno 10 maggi”.

Fp Cgil e Uil Fpl “hanno inoltre richiesto e ottenuto l’impegno da parte della Prefettura di promuovere un tavolo di confronto coinvolgendo Regione Liguria al fine di ottenere il finanziamento necessario alla copertura del disavanzo dell’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 80 del contratto nazionale 2016-2018, in modo da evitare quanto sta accadendo ovvero che siano gli stessi lavoratori che con competenza e senso di responsabilità hanno contrastato la pandemia a dover pagare con le loro retribuzioni i maggiori costi dell’emergenza epidemiologica.