Oregina, municipio Centro Est e associazioni disegnano il futuro dell’ex Ostello della gioventù

Genova. Una struttura ricettiva, che si autofinanzi ma che abbia anche caratteristiche di inclusione sociale e di aggregazione per il territorio. Così il municipio Centro Est e alcune associazioni del quartiere di Oregina immaginano il futuro dell’ex ostello della Gioventù, finito al centro delle polemiche un paio di mesi fa dopo l’assalto alla struttura che allora era utilizzata come centro di accoglienza per minori non accompagnati da parte di un gruppo di giovani nel quartiere che accusavano i migranti di essere responsabili di alcune rapine nel quartiere.

Se per l’assalto e le rapine le indagini della polizia sono in corso, per evitare un esacerbarsi del clima il Comune, di concerto con la Prefettura, aveva disposto il trasferimento dei minori stranieri in altre strutture cittadine.

Da allora l’ex ostello è vuoto ma anche in passato, quando era stato utilizzato per ospitare persone senza dimora, le polemiche non erano mancate. L’ostello fra l’altro confina con l’asilo del quartiere rendendo la coabitazione tra i bimbi e le collocazioni ‘emergenziali’ non proprio semplice.

“Il nostro obiettivo era fare in modo che l’ex ostello non sia sempre un rifugio peccatorum” spiega il presidente del municipio centro est Andrea Carratù. “Per questo abbiamo provato a immaginare tutti insieme un’alternativa e stamattina siamo andati in gruppo dal sindaco a presentargli la nostra idea”. Con Carratù a incontrare il sindaco c’erano i rappresentanti di 12 associazioni e il consigliere d’opposizione Vincenzo Palomba.

Un’idea che parte dalla necessità che la struttura possa quantomeno autofinanziarsi attraverso una ricettività che però non sia quella del tradizionale ostello. “Pensiamo per esempio alla nuova Oregina che organizza tornei di volley e calcio – spiega il presidente Carratù – Le squadre ospiti devono andare in albergo ma non sarebbe male se l’associazione potesse autogestire una sorta di club house per l’accoglienza degli atleti”. Il progetto, per ora allo stato embrionale, è quello di suddividere gli spazi in base ai piani. Un piano quindi per la ricettività ‘sportiva’, un piano per l’asilo e le attività delle associazioni, uno per creare un bed and breakfast che sia anche un progetto di inclusione sociale e una da destinare a un’associazione che si occupa di ragazzi con problemi di autismo.

Sul piano della struttura ricettiva il modello è quello dell’associazione La Tartaruga che già gestisce un b&B in via Caffaro, un progetto di inclusione lavorativa per ragazzi disabili che offrono quindi una struttura ricettiva accessibile sia dal punto di vista delle barriere architettoniche sia per i prezzi.

Un progetto quindi in grado di contendere strutture tutte in grado di autofinanziarsi poi economicamente. Il Comune dovrebbe però mettere mano al portafoglio per fornire al territorio un ostello ristrutturato e già pronto all’uso: “Stamattina l’abbiamo presentato al sindaco – racconta Carratù – che si è detto disponibile a finanziare la ristrutturazione, quindi ora andiamo avanti per presentare un progetto dettagliato. Ovviamente, per assegnare la struttura faremo dei bandi ma insieme alle associazioni abbiamo costruito un progetto di quello che vorremmo diventasse quello spazio”.