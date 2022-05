Ondata di caldo, previsto bollino arancione per Genova: è l’unica città in Italia

Genova. Non è ancora arrivato giugno e l’estate inizia già a fare sul serio in Liguria. Tanto che il ministero della Salute ha emesso per la città di Genova, per ora l’unica in Italia, il bollino arancione per ondate di calore, corrispondente al secondo livello di pre-allerta, nella giornata di sabato.

Nel capoluogo ligure si percepiranno temperature intorno ai 30 gradi e il termometro reale registrerà valori molto simili: il 28 maggio, secondo il sistema nazionale di previsione, si andrà da una minima di 24 gradi a una massima di 29 gradi. Nei giorni precedenti (oggi e domani) è in vigore il bollino giallo con temperatura massima prevista di 28 gradi.

Il bollino arancione, spiega il ministero della Salute, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Meglio quindi evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00) e le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti.

Tra gli altri consigli sempre utili, evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata, assicurare il ricambio d’aria, indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole, bere liquidi moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè, seguire un’alimentazione leggera con molta verdura e frutta fresca. Se l’auto non è climatizzata meglio non mettersi in viaggio nelle ore più calde e comunque portare con sé sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste. Mai lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.

A salvare Genova dall’ondata di caldo potrebbe essere tuttavia il maltempo. Secondo le previsioni elaborate da Limet, infatti, sabato 28 maggio è previsto sulla Liguria tempo instabile con rischio di temporali nel pomeriggio e soprattutto in serata. Si tratta però di un’evoluzione ancora da confermare.