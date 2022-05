Omicidio Alice Scagni, la procura contesta le sevizie e la premeditazione. La madre: “Doveva essere fermato ma nessuno ha fatto nulla”

Genova. E’ stato un omicidio volontario premeditato, con le ulteriori aggravanti delle sevizie e del ‘mezzo insidioso’. Ne sono convinti il sostituto procuratore Paola Crispo e il procuratore Francesco Pinto che contestano le tre aggravanti ad Alberto Scagni, che ha ucciso la sorella Alice domenica sera con circa 20 coltellate dopo averla attesa sotto casa per ore. La procura ha configurato il reato chiedendo al gip di fissare l’udienza di convalida. L‘interrogatorio di garanzia è stato fissato per domani mattina.

Queste tre aggravanti, insieme a quella del vincolo di parentela, in caso di condanna faranno partire la pena dall’ergastolo impedendo al 42enne di accede a riti alternativi che consentano uno sconto. Scagni da ieri mattina si trova nel reparto di psichiatria del carcere di Marassi. Secondo quanto appreso l’uomo sarebbe silenzioso e un po’ distaccato e rigido ma non sarebbe stato necessario somministrargli nessun tipo di farmaco.

E’ tuttavia probabile, in base a quanto emerso dalle indagini e dalle testimonianze di vicini e famigliari, che dopo la convalida lo stesso pm oppure gli avvocati Elisa Brigadin e Maurizio Mascia chiedano una consulenza o una perizia psichiatrica.

Oggi sul corpo di Alice Scagni sarà eseguita l’autopsia per capire quali e quante delle ferite inferte dal fratello siano risultate letali. Secondo quando emerso dalle indagini la 34enne sarebbe stata colpita a morte con il coltello avvolto in un sacchetto di plastica per nascondere l’arma, da cui l’aggravante del ‘mezzo insidioso’.

Intanto la madre di Alice Antonella Zarri, intervistata dall’Ansa, accusa: “Le vite dei miei figli sono state buttate via per l’incuria e l’incapacità delle forze dell’ordine e del servizio di salute mentale. Mio figlio si poteva fermare prima e mia figlia sarebbe stata salvata”.

“Negli ultimi quattro giorni – continua la donna – c’è stata una escalation che ci ha fatto preoccupare. Abbiamo chiamato il 112 cinque volte ma nessuno è intervenuto. Ancora domenica a ora di pranzo mio figlio ci ha fatto due chiamate di minacce concitate e così abbiamo richiamato chiedendo aiuto. E ci è stato detto di fare denuncia lunedì e che non c’era una volante da mandare. Però domenica notte per non farmi vedere il corpo della mia piccolina c’erano 30 agenti che mi hanno tenuta lontana”.

E’ uno sfogo duro quello di Zarri. “Ci eravamo affidati alle istituzioni. Abbiamo chiamato più volte – continua – perché Alberto aveva bisogno di un aiuto che noi non riuscivamo più a dare e quello che gli davamo ormai gli faceva solo male. Aveva bisogno di un aiuto psichiatrico. Ma quando abbiamo chiamato l’igiene mentale ci hanno dato appuntamento dopo un mese. Avrebbe dovuto avere la visita il due maggio. Sono stati lenti, nonostante le nostre richieste. E’ come se una persona va al pronto soccorso con un infarto ma le dicono di aspettare perché c’è la pausa caffè o il cambio turno e nel frattempo muore. Alberto doveva essere seguito, doveva essere fermato e invece nessuno ha fatto nulla”.

In Procura viene ribadito come non ci fosse al momento alcuna querela a carico di Scagni, che negli ultimi giorni aveva preso di mira anche l’ex fidanzata pubblicando alcune vecchie foto, e come lo stesso non fosse mai stato preso in carico dai servizi di salute mentale. Un caso, come tanti di disagio psichico e mentale che non viene rilevato, ma che purtroppo domenica sera è finito nel peggior modo possibile.