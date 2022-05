Omicidio Alice Scagni, la Procura: “Accertamenti in corso sulle segnalazioni, ma non c’erano minacce né violenza”

Genova. “Nell’ambito dell’inchiesta stiamo facendo accertamenti a 360 gradi per capire che tipo di segnalazioni ci sono state e di che tenore ma quelle che risultano note non sembrano essere state tali da richiedere interventi immediati”. Mentre il sostituto procuratore Paola Crispo questo pomeriggio è in Questura per sentire i genitori e il marito di Alice Scagni, il procuratore Francesco Pinto risponde alle domande dei cronisti dopo le pesanti accuse rilasciate dalla madre rivolte alle forze dell’ordine: “Le telefonate registrate di cui siamo in possesso non erano tali da necessitare un intervento urgente perché non veniva configurata una minaccia imminente o un comportamento violento in essere”.

Come dire, le forze dell’ordine hanno una scala di priorità e un protocollo sulle gestione degli interventi in seguito alle chiamate al Nue e “le volanti non vengono inviate per ogni chiamata che segnala una lite condominiale”. Se ci sia stata tuttavia una qualche sottovalutazione da parte del funzionario responsabile del 112 o dell’operatore che ha risposto alle chiamate effettuate dai famigliari, saranno gli ulteriori approfondimenti a dirlo anche perché la madre di Alice Scagni parla di 5 chiamate nelle 48 ore che hanno preceduto l’omicidio e la procura ne ha in mano due. Anche su questo punto alla donna saranno chieste oggi ulteriori precisazioni.

Il tema di fondo è ovviamente se l’omicidio di Alice da parte del fratello Alberto, potesse o meno essere evitato. Se ci fossero stati segnali che potessero far presagire un esito tanto tragico e se qualcuno davvero ha sbagliato. E inevitabilmente, ogni valutazione non può non partire da alcuni dati che dicono chiaramente che nessuna denuncia in procura né alle forze dell’ordine era mai stata presentata dai parenti, che Alberto Scagni non era mai stato sottoposto a un Tso, né seguito dai servizi di salute mentale e che era praticamente incensurato a parte una condanna per ubriachezza molesta. Quindi, non era agli occhi di un poliziotto che controllasse il Ced (che contiene precedenti penali e denunce) né uno stalker né un uomo violento. Queste le valutazioni che si potevano fare ex ante.

Ex post ovviamente, ogni dettaglio, ogni foto o messaggio postato sui social sembrano il segno inequivocabile di quello che è accaduto e non solo per la famiglia, fanno notare dalla Procura. In mezzo, probabilmente, c’è un disagio latente non sufficientemente monitorato che si è trasformato in qualcosa di spaventosamente diverso, prima che potesse essere effettuata una qualsiasi diagnosi e preso un qualche tipo di provvedimento in ambito sanitario e/o amministrativo.