Omicidio Alice Scagni, il fratello fermato con il coltello insanguinato: almeno 17 fendenti, la rabbia omicida dopo l'ennesima richiesta di soldi - Genova 24

Genova. Nessun precedente, a parte una guida in stato di ebbrezza risalente a dicembre 2020 e soprattutto nessuna segnalazione in procura per reati come stalking, minacce o altro che avrebbero potuto far attivare il Codice rosso, con quantomeno il divieto di avvicinamento ai famigliari. Alberto Scagni, nonostante i post ossessivi nei confronti della sorella Alice, verso il cognato Gianluca e gli altri famigliari, e nonostante le frasi deliranti con cui riempiva i suoi profili social, era di fatto una persona sconosciuta alle forze dell’ordine e alla procura e anche ai servizi di salute mentale.

L’uomo che ha ucciso ieri sera la sorella con 17 coltellate alla pancia e alla schiena senza lasciarle scampo – e che oggi tutti bollano come “uno che non ci sta con la testa” – non era mai stato denunciato per i suoi comportamenti, nemmeno dai vicini di casa. Solo due giorni fa Scagni avrebbe cercato di dare fuoco alla porta di casa della nonna, che abita nello stesso stabile di via Balbi Piovera a Sampierdarena. La donna, a quanto si apprende, avrebbe rifiutato di dargli del denaro. E sempre il denaro, secondo le prime risultanze dell’inchiesta in mano alla squadra mobile, sarebbe il movente del feroce omicidio.

Ieri sera Scagni era andato a casa della sorella. Probabilmente ha citofonato chiedendo insistentemente del denaro. La donna è scesa con il cane per cercare di calmarlo e rimandarlo a casa. Ne è nato un alterco, raccontano diversi vicini che hanno sentito le urla poi sfociato nell’aggressione omicida. Anche il marito di Alice è sceso mentre l’assassino era in fuga e ha messo i poliziotti delle volanti sulla strada giusta. Il 42enne è stato trovato poco lontano: aveva la maglia sporca di sangue e ancora addosso il coltello con cui ha ucciso la sorella Alice. Lo stesso, a quanto sembra, che l’uomo aveva immortalato in una foto del 19 aprile.

L’uomo è stato così arrestato in flagranza. Non ha voluto parlare al pm anche perché l’avvocato che aveva nominato, Federico Figari, che già lo aveva difeso per la guida in stato di ebbrezza, ha rinunciato alla nomina perché conoscente della famiglia. Al momento Scagni quindi non ha un avvocato che gli verrà assegnato d’ufficio nelle prossime ore non appena la procura invierà gli atti al gip per l’incriminazione.

L’uomo, che è rinchiuso nel carcere di Marassi, al momento è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, ma non è escluso che il fatto che avesse con sé il coltello possa far scattare la premeditazione del delitto.