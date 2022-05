Omicidio Alice Scagni, i vicini del fratello: "Ha dato fuoco alla porta della nonna, siamo tutti spaventati" - Genova 24

Genova. Al civico 15 di via Balbi Piovera, la strada che porta all’ospedale Villa Scassi a Sampierdarena, sono in pochi a non conoscere Alberto Scagni, il 42enne fermato per l’omicidio della sorella Alice, massacrata ieri sera con 17 coltellate davanti al palazzo in cui abitava a Quinto. Ma pochi sono anche quelli che hanno voglia di parlare. Perché, stando ai racconti degli abitanti, in quel condominio da mesi regnava la paura.

Un episodio spicca in particolare, riportato da più persone nel palazzo: sabato sera Scagni, che abita all’interno 29, avrebbe dato fuoco alla porta di casa della nonna materna, residente nell’appartamento accanto al suo. Il legno mostra chiaramente le bruciature causate dal principio d’incendio (come si vede nella foto di copertina), oltre a un’ammaccatura che potrebbe essere anch’essa frutto della rabbia dell’uomo. Oggi la signora Albera Zarri non si trova più a Genova: terrorizzata da quel gesto, si è trasferita in un’altra casa in Piemonte.

“La nostra vita era diventata impossibile a causa di quell’uomo e per questo abbiamo deciso di andarcene di qui – racconta Alexandra Ichim, che vive con due bambine nell’appartamento al piano inferiore rispetto a quello di Scagni -. Si lamentava del rumore e per vendicarsi ci teneva svegli per tutta la notte. A volte capitava di incontrarlo, ma quando potevamo cercavamo di evitarlo. Noi siamo qui da sette anni, lui è da un anno e mezzo che creava problemi a tutti, faceva sempre polemiche e litigava coi condomini. Nelle ultime due settimane la polizia era qui praticamente tutti i giorni”. I problemi, come già appurato dagli inquirenti, sarebbero stati soprattutto economici: “La famiglia lo aveva abbandonato, lui aveva sempre bisogno di soldi”.

Il civico 15 di via Balbi Piovera dove vive Alberto Scagni

Una situazione diventata insostenibile: “Per fortuna tra poco ci trasferiamo – racconta ancora Alexandra -. Siamo tutti spaventati qui, e lo siamo ancora di più dopo aver letto la notizia che ha ammazzato la sorella”. La vicina riferisce di diverse denunce da parte dei residenti del palazzo, eppure il profilo di Alberto Scagni era formalmente quello di una persona incensurata, mai segnalata nemmeno ai servizi sociali nonostante i post deliranti (anche nei confronti della sorella) che popolavano i suoi profili social.

Altro particolare inquietante: come racconta un volantino attaccato al portone, nelle ultime settimane la porta dell’interno 35, l’appartamento sopra a quello di Alberto Scagni, è stata trovata per tre volte incatenata con un lucchetto. Il proprietario lo intercettiamo casualmente sul pianerottolo, ma non vuole dirci il suo nome: “Il signore di sotto non lo conoscevamo, e poi la mia inquilina non aveva alcun rapporto con gli altri condomini. Sinceramente non sappiamo se possa essere stato lui. La casa è vuota da un mese, siamo in attesa di riaffittarla”. Ironia della sorte, afferma di abitare in via Fabrizi, la stessa strada dove abitava ed è stata uccisa Alice Scagni.

Insomma, il 42enne era ben noto per i problemi che affliggevano la sua vita e quella di chi gli stava intorno, ma nessuno – ribadiscono gli inquirenti – né i famigliari e nemmeno i vicini si sarebbero mai rivolti a polizia e carabinieri con denunce esplicite. Sulla sua porta di casa c’è del nastro adesivo (strappato) a legare le maniglie, ma non si tratta di sigilli posti dalle autorità: forse è un altro segnale delle sue manie di persecuzione. Resta l’amarezza per un epilogo tragico che forse si sarebbe potuto evitare, come suggeriscono le parole fugaci di una giovane condomina che non vuole essere intervistata: “È finita come doveva finire”.