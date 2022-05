Omicidio Alice Scagni, i funerali della 34enne si terranno sabato mattina

Genova. Si terranno domani mattina, sabato 7 maggio alle 10, i funerali di Alice Scagni Calzona, la donna di 34 anni, uccisa domenica sera dal fratello Alberto sotto la sua abitazione di Quinto. Alice lascia un marito e soprattutto un bimbo piccolo

L’ultimo saluto ad Alice si terrà nella chiesa della Consolazione di via XX Settembre. Oggi pomeriggio alle 17.30 invece nella stessa chiesa è previsto il rosario.

Proseguono intanto le indagini della procura per capire se il delitto avrebbe potuto essere evitato. Il procuratore Francesco Pinto e il sostituto procuratore Paola Crispo hanno aperto un fascicolo contro ignoti per omissione d’atti d’ufficio e omissione di denuncia.

Se la prima ipotesi di reato serve per capire se gli operatori che hanno risposto alle chiamate al 112 o ad altri ‘contatti’ che i famigliari di Alice dicono di aver avuto con le forze dell’ordine nei giorni precedenti al delitto fino al giorno stesso, il reato di omissione di denuncia viene ipotizzato in riferimento a un solo specifico episodio, vale a dire la verbalizzazione della mamma e della nonna di Alice Scagni la sera del 30 aprile, dopo il tentativo di incendio della porta di casa della nonna, danneggiamento per i quali i famigliari sospettavano Alberto ma che la donna non aveva voluto denunciare.

La questione è a che fare con il reato ipotizzato per quell’episodio. Se i poliziotti lo hanno valutato come un semplice danneggiamento o al massimo come minacce, si tratta in entrambi i casi di reati perseguibili a querela quindi i poliziotti non avrebbero potuto indagare Alberto inviando gli atti in procura.

Se invece, come potrebbe apparire dalle dichiarazioni dei famigliari (la stessa nonna parla di diversi danneggiamenti avvenuti dopo richieste di soldi non esaudite) fosse stato configurato il reato di estorsione o tentata estorsione, allora i poliziotti avrebbero dovuto denunciare d’ufficio il 42enne.

Se questo sarebbe servito a evitare l’omicidio o se l’invio di una (o due o tre volanti) sotto le varie abitazioni di famiglia domenica pomeriggio, dopo che il padre aveva raccontato delle minacce di morte di un figlio mai denunciato come violento o come affetto da patologie mentali, avrebbe evitato un delitto efferato compiuto sette ore dopo, sono valutazioni che probabilmente esulano dall’esistenza o meno del reato su cui comunque le indagini sono appena cominciate.