Omicidio Alice Scagni, fermato il fratello Alberto: il profilo social inquietante, il rapporto difficile con la sorella - Genova 24

Genova. E’ stato fermato dagli agenti della squadra mobile ieri sera, pochi minuti dopo la morte di Alice Scagni, 34 anni, mamma di un bambino di neppure due anni, avvenuta per strada in via Fabrizi a Quinto, nel levante di Genova. Se, come sembra inevitabile, i sospetti saranno confermati dalle indagini, dagli interrogatori e dalle prove rilevate dalla polizia scientifica, l’assassino della donna sarebbe il fratello, Alberto Scagni.

Residente a Sampierdarena, 42 anni, avrebbe colpito la sorella con diverse coltellate al termine di una lite familiare. Poi sarebbe fuggito verso la scogliera di Quarto, dove è stato raggiunto dai poliziotti.

Alice sarebbe scesa in strada per parlare con il fratello, ne sono seguite varie urla che hanno portato i vicini a chiamare la polizia, arrivata pochi istanti dopo che il delitto si era consumato.

Stando alle prime informazioni l’uomo non era seguito da un punto di vista sanitario ma sia la testimonianza di alcuni conoscenti sia i suoi profili social, al momento non privati, lasciavano intendere un rapporto estremamente difficile con la sorella, e non solo.

Il 28 marzo un post inviato sulla pagina Facebook di Alice dove le chiede una fotografia con lei in cui non abbia gli occhi chiusi. Il riferimento è a un’altra foto, postata tempo prima, in cui lei è vestita da sposa e lui fa una smorfia curiosa. L’immagine è accompagnata da un commento con tono polemico:

“Questa (in cui potete ammirare una donna che si sta per sposare e un mix tra un narcos, daredevil, ed un ubriaco) è l’unica foto del matrimonio di mia sorella che per adesso si è degnata di mandarmi. Forse perché nelle altre sono ancora più brutto? Non mi stupirebbe. Di essere più brutto. Ma dubito sia il motivo. E sono passati anni, peraltro“.

Negli ultimi giorni altri segnali inquietanti, immagini di coltelli, addirittura una in cui il coltello – forse l’arma del delitto – si vede alle spalle dello stesso Scagni, in un selfie.

Un disagio psicofisico che, recentemente, aveva portato il 42enne a pensare di essere spiato. Tra i documenti postati la relazione di un tecnico chiamato a escludere la presenza di microcamere nella abitazione dell’uomo.

Nelle prossime ore emergeranno nuovi dettagli sulla vicenda. A fianco alle indagini portate avanti dalla squadra mobile guidate da Stefano Signoretti inizia il lavoro della procura. La titolare dell’inchiesta è la pm Paola Crispo. Alberto Scagni si trova al momento in carcere accusato di omicidio volontario aggravato.