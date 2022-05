Omicidio Alice Scagni, la telefonata del padre al 112 il giorno del delitto: “Alberto ha detto che vuole tagliare la gola a tutti”

Genova. Alle 13.28 del 1 maggio, quindi sette ore prima dell’omicidio di Alice Scagni il padre Graziano aveva composto il 112 raccontando che il figlio Alberto dieci minuti prima aveva chiamato minacciando di morte lui, Alice e il marito della figlia dicendo che “sarebbe venuto a cercarli e gli avrebbe tagliato la gola”. La telefonata viene riportata dal gip Paola Faggioni nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere di Alberto Scagni, come elemento che supporta l’aggravante della premeditazione chiesto dalla stessa procura. Il gip parla esplicitamente di “proposito omicidiario annunciato prima del delitto”.

Ma proprio quella telefonata, insieme alle dichiarazioni rese ieri pomeriggio dai famigliari di Alice, è al vaglio degli inquirenti dopo che il procuratore Francesco Pinto e il sostituto Paola Crispo hanno aperto un’indagine per capire se gli operatori di polizia abbiamo o meno sottovalutato gli allarmi lanciati dai famigliari. Dopo quella telefonata infatti nessuna volante era stata inviata a casa dei genitori né a casa di Alice Scagni a Quinto.

Come ribadiscono fonti qualificate, le decisioni della centrale operativa vengono prese sulla base di un protocollo di intervento che prevede l’invio di una volante o pattuglia solo nel caso di un pericolo concreto e imminente e la telefonata di Graziano Scagni che raccontava di minacce di morte telefoniche da parte del figlio, sarebbe stata valutata come una situazione tale da non richiedere un intervento immediato.

Sempre dall’ordinanza emergono ulteriori dettagli che forniscono un quadro inquietante sia dal punto di vista della personalità di Alberto sia dei suoi rapporti con i famigliari. Il padre ha raccontato che negli ultimi tempi aveva dato ad Alberto un sacco di soldi, circa 15 mila euro ma lui ancora non era contento.

“Nell’ultimo periodo Alberto aveva manie di persecuzione – racconta il marito di Alice Gianluca – perché temeva di essere escluso dall’eredità e nel contempo aveva cominciato a chiedere sempre più soldi ai suoi famigliari”. Il 42enne aveva accusato il cognato di avergli messo le cimici in casa: “Anche per questo io non volevo più avere a che fare con lui – ha raccontato ai poliziotti – ma Alice gli voleva bene, si sentivano spesso al telefono e lei cercava sempre di aiutarlo”.

Gianluca era molto preoccupato: aveva suggerito alla moglie di trasferirsi per qualche tempo in una casa di villeggiatura di cui Alberto non sapeva nulla, perché aveva paura di trovarselo sotto casa, ma Alice era convinta che il fratello non le avrebbe mai fatto del male e non aveva voluto fuggire.

Qualche settimana prima, racconta ancora il marito, aveva convinto Alice e i genitori a far seguire Alberto al centro di salute mentale della Fiumara. L’appuntamento era stato preso, avrebbe dovuto andare alla prima visita il 2 maggio, il giorno successivo all’omicidio della sorella.

Il 30 aprile, il giorno prima dell’omicidio, dopo l’incendio a casa della nonna, che però aveva solo dei sospetti e non aveva voluto denunciare il nipote, l’anziana donna aveva detto che ogni volta che lei gli rifiutava del denaro lui le danneggiava la porta di casa. Era successo almeno due volte nel giro di pochi giorni tanto che avevano ordinato una porta blindata. Tre settimane prima Alberto era andato dalla nonna minacciandola di non andarsene finché non le avesse dato 50 mila euro ed era stato allontanato grazie all’intervento di una vicina che aveva chiamato il padre.

Poco prima dell’incendio della porta della nonna aveva di nuovo provato a chiedere soldi ai genitori, ed era stato allontanato da un vicino. Il giorno dopo daccapo, le telefonata ai famigliari, le richieste di soldi e le minacce di morte. Minacce sottovalutate? Saranno le indagini a dirlo, certo è che quelle minacce le ha messe in pratica a poche ore di distanza. “Poteva essere fermato” dicono disperati i famigliari e ora la procura cercherà di capire se è davvero così.