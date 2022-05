Genova. “Genova non la dimenticherò mai”. Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), classe 1998, nato a Milano, professionista dal 2019, si gode la sua prima vittoria.

Nella conferenza stampa post gara confessa che con il capoluogo ligure non aveva un grande legame: “Venivo in Liguria quando ero bambino, in vacanza nel Levante ligure, avevamo la casa”, un milanese come tanti, insomma.

Però in via XX Settembre era già transitato: aveva partecipato, prima di passare al professionismo, al Giro dell’Appennino. “L’arrivo era già lo stesso”. Transitare davanti a tutti, però, è un’altra cosa.

Una tappa, la Parma-Genova, adatta alle sue caratteristiche: “Tengo bene sulle salite non particolarmente ripide, posso migliorare sicuramente, ma oggi ho dimostrato di poter dire la mia in fuga”.

La Liguria, però, resterà ancora per molto la terra delle sue aspirazioni da professionista: “La corsa dei miei sogni è la Milano-Sanremo, un giorno penso che riuscirò a correre per vincerla”