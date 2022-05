Attacco hacker russo al sito web dell’Aeroporto di Genova: è opera del collettivo Killnet

Genova. Il sito internet dell’Aeroporto di Genova è finito offline questo pomeriggio a seguito di un attacco informatico da parte del collettivo russo Killnet. Si tratta dello stesso gruppo di hacker che aveva messo fuori uso diversi portali istituzionali italiani.

L’attacco per ora non ha conseguenze sullo scalo. “Voli e servizi aeroportuali sono pienamente operativi – comunica la direzione dell’aeroporto – Per informazioni è possibile contattarci sui nostri canali social (Twitter, Facebook Messenger, Google) e al nostro centralino (telefono 01060151 e Whatsapp 3296569494)”.

Gli accertamenti sono stati condotti dai tecnici dell’Iit di Genova che in poco tempo sono riusciti a risalire agli autori dell’attacco: si tratta proprio di Killnet e l’aeroporto di Genova non è l’unico preso di mira in queste ore. Stessi problemi, tra gli altri, per li scali di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Rimini.

L’attacco, secondo consuetudine, è stato lanciato sul canale Telegram del collettivo. Nell’elenco diffuso dagli hacker compare anche il sito del Cristoforo Colombo. “Governo d’Italia, rispettiamo la tua repubblica, ma non rispettiamo le tue azioni attuali. La tua polizia sta sfacciatamente mentendo attraverso i media nella nostra direzione. I tuoi media mentono alla tua popolazione. Volevi mettere alla prova la nostra forza? La tua polizia riuscirà a fermarlo? Penso che sia ora che qualcuno si scusi per la disinformazione su KillNet e ce ne andremo”, si legge in un messaggio.

Notizia in aggiornamento