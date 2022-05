Nuova vita per le piante di Euroflora, grazie ad Aster saranno donate a enti pubblici e parchi

Genova. Procedono senza sosta da parte di Aster i lavori di smantellamento delle installazioni floreali di Euroflora. Attraverso un grande lavoro di censimento, sono state contate tutte le piante, affinché possano essere ridistribuite, dimostrando l’intenzione di gestire in modo green la manifestazione Euroflora, dall’inizio alla fine.

L’area progettata per la Regione Liguria per esempio non sprecherà neanche un vasetto ma abbellirà e renderà più verde l’intera regione, attraverso la ridistribuzione di tutte le fioriture a enti pubblici e Comuni, ma escludendo i privati per evitare di “inquinare” il mercato.

Destinatari delle donazioni, per la precisione, sono 125 Comuni della Liguria, sette municipi della Città di Genova, 19 Civ, forze dell’ordine e 20 tra scuole, giardini, musei e 30 realtà del terzo settore.

Per quanto riguarda le piante utilizzate da Aster negli spazi del Comune di Genova, quelli che erano stati dedicati al Parco del Polcevera e a Ocean Race, saranno destinati ai parchi delle ville storiche: tutto questo perché la bellezza di Euroflora possa rivivere nelle aiuole di tutta la regione.

Per quel che concerne invece i lavori per restituire i prati all’inglese ai cittadini, sono già in corso dalle prime ore dello scorso lunedì; si presume che già la prossima settimana si possano riaprire il Roseto – accedendo da villa Grimaldi – e i giochi per i bambini di Villa Serra: un processo graduale che mira a restituire in breve tempo tutte le aree del parco a cittadini e turisti.