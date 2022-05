Nuova stazione Aeroporto-Erzelli, il Tar ferma il ricorso: scongiurato lo stop ai lavori

Genova. Un ostacolo in meno sul cammino per collegare l’aeroporto di Genova e il parco tecnologico di Erzelli alla ferrovia: il Tar della Liguria ha giudicato “inammissibile” il ricorso con cui ArcelorMittal (poi diventata Acciaierie d’Italia) si opponeva all’esproprio di una parte delle aree necessarie a costruire la nuova stazione nell’ambito del progetto Gate.

L’apertura della fermata, come aveva spiegato Rfi nell’ultima commissione comunale sul progetto, è prevista per la fine del 2024. Tempi che ora appaiono più certi, visto che un esito differente avrebbe comportato il rischio di “un periodo di fermo”, come aveva paventato a gennaio il responsabile grandi investimenti infrastrutturali per la Liguria, Marco Grimaldi.

Secondo la società, che oggi gestisce in affitto con obbligo di acquisto gli impianti di proprietà di Ilva in amministrazione straordinaria, l’esecuzione del progetto di Rfi sarebbe stata “pregiudizievole per l’attività di impresa nello stabilimento siderurgico di Cornigliano sotto il profilo della limitazione dell’utilizzo del sistema di trasporto ferroviario, anche alla luce di quattro ulteriori progetti”, si legge nelle ragioni riassunte dal Tar con riferimento al prolungamento della sopraelevata portuale, al nuovo viadotto La Superba, alla messa in sicurezza del viadotto via Pionieri d’Italia e alla Gronda di Ponente.

Il ricorso, tuttavia, non potrà neppure essere discusso. E la ragione è che Acciaierie d’Italia non è (ancora) proprietaria del ramo d’azienda che comprende lo stabilimento di Cornigliano. Infatti, scrive il tribunale amministrativo, “solo i diritti reali su cosa altrui conferiscono al titolare una posizione giuridica assoluta”, cioè” tutelabile erga omnes“, mentre in questo caso non è legittimo “far valere in nome proprio un diritto di Ilva, proprietaria dei beni da espropriare e occupati”. L’azienda, che comunque non aveva chiesto la sospensiva, è stata inoltre condannata al pagamento di 6mila euro di spese di giudizio.

Nel frattempo è cambiata la strategia del Comune sull’impianto che collegherà la nuova stazione ai due poli, il Cristoforo Colombo e gli Erzelli. Accantonato il progetto di una monorotaia da 248 milioni di euro, esclusa dai finanziamenti ministeriali, Tursi ha proposto in alternativa un “people mover“, di fatto una funicolare, che dovrebbe salire in cima alla collina attraversando una galleria sotterranea, soluzione che garantirebbe anche un minore impatto paesaggistico. L’opera avrà una lunghezza di circa 1.650 metri con una portata di oltre 4mila passeggeri all’ora e un costo di realizzazione di circa 90 milioni.

La struttura della stazione sarà “a ponte”, col fabbricato costruito cioè sopra i binari. Il progetto include anche la costruzione di una breve passerella di collegamento alla futura stazione intermedia del people mover. Entro il 2024 sarà anche spostata la stazione di Cornigliano con la creazione di una nuova fermata all’altezza di via San Giovanni D’Acri, 750 metri più a Levante.

Ma non solo: il viadotto di collegamento tra l’aeroporto e il casello dell’autostrada A10 sopra via Siffredi dovrà essere completamente demolito e ricostruito per eliminare l’intralcio causato da un pilone. Al momento sono in corso le attività preliminari. Il cantiere vero e proprio vedrà il culmine a luglio con la rimozione del ponte e la sua sostituzione nell’arco di 2-3 notti. Al suo posto verrà innalzata una campata metallica di 67 metri e in questo modo saranno eliminate le interferenze e le criticità strutturali. Oltre alla sostituzione del viadotto bisognerà arretrare di circa 2 metri verso monte il muraglione di via Siffredi in modo da traslare la carreggiata e ricavare così lo spazio necessario per realizzare la nuova fermata. È previsto anche lo spostamento dei binari.

L’operazione vale complessivamente 47 milioni di euro ed è finanziata in parte dal ministero dei Trasporti e in parte con risorse del Pnrr. A settembre 2022 è prevista la consegna dei lavori. Nel frattempo verranno ultimate le procedure di esproprio. Il cantiere durerà circa due anni e mezzo (un po’ meno dei mille giorni previsti a base d’asta) e terminerà definitivamente nel primo semestre del 2025, qualche mese dopo l’attivazione delle due stazioni.