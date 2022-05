Notte di controlli nel centro storico: scattano un arresto per spaccio e 5 denunce

Genova. La scorsa notte i carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno effettuato diversi controlli nel centro storico.

I militari nell’ambito dei controlli hanno arrestato per spaccio un cittadino 30enne originario della Guinea, con pregiudizi di polizia, sorpreso a cedere hashish in cambio di denaro ad un operaio genovese. Perquisito è stato trovato in possesso di circa alcuni grammi della stessa sostanza e quasi 200 euro.

Poi per quanto riguarda le denunce, è stato denunciato un 20enne, con pregiudizi di polizia, trovato in possesso di un coltello con la lama lunga 12 cm; poi un 40enne genovese trovato in possesso di dosi di cocaina-crack ed eroina; un 25enne italiano, gravato da pregiudizi di polizia, per inosservanza del provvedimento di divieto di ritorno a Genova;

un 30enne gambiano, per ricettazione poiché trovato in possesso di un computer risultato oggetto di furto. Infine anche un marocchino di 30 anni, con pregiudizi di polizia, sorpreso in violazione del Daspo urbano.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti anche due 20enni trovati in possesso di oppiacei ed eroina. Infine sono stati trovati, nascosti in una fessura di un muro di vico Santa Brigida, 20 grammi circa di eroina.

Nel corso del servizio, con la collaborazione dei carabinieri del N.A.S. e dell’Ispettorato del lavoro, sono stati controllati bar e mini market nel centro storico. In due locali venivano riscontrate carenze igienico sanitarie, con conseguenti provvedimenti amministrativi.